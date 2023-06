Als Frauen am Ball noch selten waren: Frauen des FC Oberau feiern 50-jähriges Jubiläum

Von: Katharina Bromberger

1973 gab es in Oberau erstmals eine Frauen-Fußballmannschaft. Bis heute lebt das Projekt mit dem Team um Trainer Markus Schmidt (r.) und Thomas Brinkmann, das derzeit in der Bezirksliga spielt. © kunz

1973. Beim Deutschen Fußball-Bund hat sich in Sachen Frauen-Nationalmannschaft zu dieser Zeit noch lange nichts getan.

Oberau – Erst drei Jahre zuvor hatte der Herren-Club das Fußballspielen für Damen überhaupt erlaubt. Denn ab 1955 war es offiziell verboten, schließlich sei „diese Kampfsportart der Natur des Weibes im wesentlichen fremd“, hieß es in der Begründung für den Beschluss.

Weiter meinten die DFB-Herrschaften, dass „im Kampf um den Ball die weibliche Anmut schwindet und Körper und Seele unweigerlich Schaden erleiden“. Nicht zu vergessen, dass das „Zurschaustellen des Körpers Schicklichkeit und Anstand verletzt“. Gut, an das Verbot hielten sich viele Mannschaften nicht, sie spielten trotzdem. Doch sollte es bis 1982 dauern, bis der DFB die erste offizielle Frauen-Fußballnationalmannschaft gründete – über neun Jahre, nachdem in Oberau 18 fußballbegeisterte Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren auf dem Platz gestanden hatten.

Wie revolutionär erscheint vor diesem Hintergrund das Projekt von Peter Doisl. Er hat in Oberau vor 50 Jahren die „Abteilung Damenfußball“ ins Leben gerufen. Dieses Jubiläum wird am morgigen Samstag auf dem Sportplatz am Gießenbach ausgiebig gefeiert, unter anderem mit einem „Er & Sie-Fußballturnier“ ab 11 Uhr (Programm siehe Kasten). Eingeladen sind alle Freunde, Gönner, Sponsoren, Fans, Trainer, Betreuer sowie aktuelle und ehemalige Spielerinnen. Sicher haben sie viel zu erzählen aus dieser Zeit, in der Frauen in Fußballschuhen noch zu den Exoten in der (heimischen) Sportwelt gehörten. Doch den Mädchen von damals gefiel’s. Auf Doisls Initiative hin standen bald bis zu zwei Mädchen- und zwei Frauenmannschaften im Spielbetrieb. Das erste Freundschaftsspiel gewannen die Oberauerinnen 1976 gegen den SV Krün mit 2:0, um Punkte kämpften sie ab 1977. Viel haben sie unter Doisl erlebt, unter anderem Turniere in New York und Montreal/Kanada, er organisierte Trainingslager in der Türkei, Österreich und Italien, Ende der 1980er Jahre einen Ausflug nach Florida, zudem waren die Spielerinnen beim größten Mädchen-Jugendturnier in Haarlem und Amsterdam dabei. 1985 wurden sie Oberbayerischer Hallenmeister und Pokalsieger auf dem Feld. Als großen Erfolge wertet Doisl den Turniersieg 1981 mit 16 Mannschaften beim Hallenturnier. „Gratuliert hat uns Prinz Leopold von Bayern.“

Nach wie vor lebt der Frauenfußball in Oberau. 2014/15 schaffte die Mannschaft den Aufstieg in die Bezirksliga, zum 45-jährigen Bestehen 2018 den Aufstieg in die Bezirks-Oberliga. Nach drei Jahren ging es aber zurück. Seit 2019 stehen Markus Schmidt und Thomas Brinkmann an der Seitenlinie. (Wolfgang Kunz / Katharina Bromberger)

Trainer FC Oberau-Damen

1973 - 1984: Peter Doisl

1984 - 1987: Agathe Gundlfinger

1987/1988: Ruth Hamberger

1988 - 1990: Hans Koller

1990/1991: Rudi Bäuerle

1991/1992: Mike Silvio

1992/1993: Rainer Paulus

1993 - 1995: Georg Schmölzl

1995 - 1997: Peter Vief

1997 - 1999: Dietmar Lieb

1999 - 2002: Arno Nunn

2002 - 2004: Peter Vief

2003 - 2005: Karl-Heinz Werner

2005 - 2007: Peter Vief

2008 - 2012: Michael Koller

2013/2014: Florian Brück

2015/2016: Florian Brück/ Markus Brinkmann

2016 - 2018: Florian Elgas und Markus Schmidt

2018/2019 bis Ende Vorrunde: Anton Haupt/ Markus Schmidt - ab Rückrunde Schmidt

seit 2019: Markus Schmidt/ Thomas Brinkmann