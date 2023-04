Ohne Mühe: Klarer Erfolg für die Damen des FC Oberau gegen Pöcking-Possenhofen

Kantersieg: Die Spielerinnen des FC Oberau feiern einen deutlichen Sieg gegen den SC Pöcking-Possenhofen. © Christian Weih

Wundertüte FC Oberau: Ein 4:1-Erfolg, eine 3:4-Pleite, ein torloses Remis, dann 1:4 verloren. Und nun folgte gegen den SC Pöcking-Possenhofen ein glattes 6:0.

Oberau – Das ist die Oberauer Bilanz der seit März ausgetragenen fünf Rückrundenspiele in der Fußball-Bezirksliga. „Unser fünfter und der elfte Tabellenplatz von Pöcking spiegeln genau das Kräfteverhältnis wider“, resümierte FCO-Trainer Markus Schmidt. Nach dem 1:0 in der 11. Minute durch Tanja Lindauer sorgte Juna Suppan mit einem aus 35 Metern direkt verwandelten Freistoß (33.) für die 2:0-Pausenführung.

In der zweiten Hälfte wechselte Schmidt mit Rebecca Schelling und Laura Hudetschek zwei ehemalige Bundesligaspielerinnen ein. Schelling traf in der 65. Minute zum 3:0, Hudetschek legte kurz darauf (72.) nach. Weitere vier Minuten schraubte Lisa Fischer das Ergebnis weiter in die Höhe. In der Schlussminute sorgte Suppan mit ihrem zweiten Treffer für den verdienten Endstand.

Schmidt nahm die unterlegenen Gäste in Schutz. „Sie sind nur mit elf Spielerinnen angereist. Wir konnten fünfmal wechseln und uns für unsere gute Leistung mit drei Punkten belohnen.“ (ku)