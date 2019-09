FC Oberau Damen wieder mit Mini-Kader gegen Aufsteiger Neuried

Schmidt ohne Alternativen

Die Voraussetzungen für den Heimauftakt in der Bezirksoberliga hätte sich Markus Schmidt gerne ein wenig besser gewünscht. Doch daraus wird nichts.

Nur zwölf Spielerinnen hat er für das Duell mit Aufsteiger TSV Neuried am Sonntag (13 Uhr). „Die Mannschaft stellt sich von selbst auf“, sagt der Trainer des FC Oberau. Dass es Sonja Resch gegen die Würmtalerinnen trotz ihres angebrochenen Zehs probiert, hilft dem FCO in der Summe nicht wirklich weiter. Denn dafür muss Katharina Helm passen. „Es ist echt schlimm momentan, wir haben überhaupt keine Alternativen.“ Auch Torfrau Laura Schwarz muss wieder aufs Feld. „Es geht nicht anders.“

Der FC Oberau stellt in dieser Verfassung eine Art Wundertüte dar. Keiner weiß, was am Spieltag rauskommt. Auch Schmidt nicht. Klar ist, dass der Kunstrasen gegen Neuried keinen Vorteil darstellt. „Die haben auch einen, spielen immer wieder darauf.“ Der TSV sei grundsätzlich kein Lieblingsgegner der FCO-Frauen, das räumt Schmidt ein. „Unsere Bilanz ist nicht gut.“ Eigentlich hätte er sein Team auf Augenhöhe mit Neuried gesehen, „unter diesen Umständen aber wird es schwierig für uns.“ cf