Das erwartete Spektakel: Doppelpackerin Rebecca Schelling führt Damen des FC Oberau zum Sieg

Oberau-Coach Markus Schmidt sprach von einem verdienten Sieg gegen den FC Puchheim. © FC Oberau

Die Frauenmannschaft des FC Oberau hat sich gegen den FC Puchheim klar durchgesetzt. Torhüterin Gindhart hielt einen Elfer und brachte den FCO auf die Siegerstraße.

Oberau – Mit „Tore garantiert“ wurde das Topspiel – Zweiter gegen Vierter – der Frauen-Bezirksliga 02 zwischen dem FC Oberau (2. Platz) und dem FC Puchheim (4. Platz) im Tagblatt angekündigt. Und tatsächlich durften sich die Zuschauer beim 5:2-Sieg des FCO über insgesamt sieben Treffer freuen.

Drei Tore – zwei davon durch Alleingänge – erzielte Rebecca Schelling. Je einmal trafen Juna Suppan mit einem Freistoß und Antonia Stichaner mit einem Kopfball nach Ecke von Nina Amman. Die Gäste versteckten sich zu Beginn allerdings keineswegs und konnten sogar mit 1:0 und 2:1 in Führung gehen. „Wir haben zu Beginn viele leichte Fehler gemacht“, bemängelt FCO-Coach Markus Schmidt. „Dadurch haben wir Puchheim lange im Spiel gehalten“.

FC Oberau: Verena Gindhart hält Handelfmeter des FC Puchheim

Die Gäste hätten direkt nach der Pause sogar zum 3:3 ausgleichen und das Spiel kippen können. Was war passiert? Die wegen dem akuten Personalmangel beim FC Oberau in der Verteidigung aushelfende Torfrau Laura Schwarz hatte einen Handelfmeter verursacht. Doch ihre im Tor stehende Kollegin Verena Gindhart konnte den halbhoch ins Eck geschossenen Ball parieren. Ein Schlüsselmoment in diesem Spitzenspiel.

In der Folge hatte der FC Oberau die Partie im Griff. Einziger Kritikpunkt war die mangelnde Chancenverwertung. Dennoch zeigte sich Schmidt – auch angesichts der zahlreichen Ausfälle bei seinem Team – nach dem Schlusspfiff mehr als nur zufrieden: „Durch eine kompakte Mannschaftsleistung mit nur einer Auswechselspielerin haben wir uns diese drei Punkte am Ende auch redlich verdient.“ (ku)