FC-Oberau-Frauen: Siegbringende Einwechslung - Laura Hudetscheck sorgt für Stabilität im Mittelfeld

Die Damen des FC Oberau (grünes Trikot) siegten verdient. © katrin martin

Individuelle Fehler, mangelhaftes Passspiel: Die Bezirksliga-Fußballerinnen des FC Oberau haben sich das Leben gegen den SC Pöcking-Possenhofen lange selbst schwer gemacht.

Oberau – „Dadurch haben wir den Gegner im Spiel gehalten und uns selbst in Bedrängnis gebracht“, haderte FCO-Coach Markus Schmidt. Der durfte nach Schlusspfiff aber dennoch einen 2:0-Sieg notieren.

Besserung trat mit der Einwechslung von Zugang Laura Hudetscheck in Minute 61 ein, zudem beorderte Schmidt Juna Suppan in den Sturm. Das Resultat: Die Regionalligaerfahrene Hudetscheck sorgte für Stabilität im Mittelfeld und Suppan gelang in Minute 76 der Führungstreffer. Drei Minuten später steckte Sonja Resch zu Nina Amman durch, die mit dem 2:0 die Partie zu Gunsten der Oberauerinnen entschied.

Für den FCO stehen nun zwei Spiele gegen den SC Unterpfaffenhofen an. Coach Schmidt fordert zwei Siege gegen das Schlusslicht der Liga. Denn noch hat der FCO Platz eins nicht abgehakt. „Wir wollen so lange wie möglich im Meisterschaftskampf mitmischen.“ (ku)