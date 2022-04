Kriselnder SV Ohlstadt: Leistungsexplosion bei Real Kreuth erforderlich

SVO-Coach Jan Tischer wird rotieren

Von Oliver Rabuser schließen

Härtetest für den SV Ohlstadt. Das Team von Coach Jan Tischer möchte nach zuletzt zwei Pleiten beim FC Real Kreuth den Bock umstoßen.

Ohlstadt – Nach zwei Niederlagen mit allenfalls durchwachsener Leistung blickt der SV Ohlstadt der Realität ins Gesicht. Anstatt wie ursprünglich geplant, eine von Druck befreite Attacke auf die vorderen Plätze zu fahren, bleibt das Niemandsland der Kreisliga-Tabelle die sportliche Heimat der Boschet-Kicker.

Jan Tischer spricht das Unübersehbare aus. „Das Corona-Thema hängt einigen noch nach, andere sind mit sich selbst unzufrieden.“ Eine eher wackelige Grundlage für die erhoffte, und beim Spiel in Kreuth (16.30 Uhr) am Ostermontag mutmaßlich auch benötigte Leistungsexplosion. Eines stellt Tischer allerdings auch klar: „Was den Einsatz und die Bereitschaft im Training angeht, gibt es nichts zu meckern.“ Wie so oft hakt es an der Umsetzung. Tischer ließ deswegen vergangenen Dienstag eigens eine kontroverse Diskussion über den Spielaufbau zu. Er wollte wissen, was sich die Mannschaft denn – losgelöst von seiner Philosophie – so vorstellt. „Diese Art Feedback gehört auch dazu“, sagt der Coach. Die Quintessenz des Dialogs mag dem Team ein Stück weiterhelfen. Eines aber formuliert Tischer bei allem Verständnis ebenso unmissverständlich. „So auseinanderbrechen wie in der zweiten Halbzeit gegen Miesbach darfst du deswegen nicht.“

SV Ohlstadt: Nur Klaus Zach fehlt, ansonsten ist der Kader komplett

Am Enterbach in Kreuth erwartet den SVO Tischer zufolge ein massives Kampfspiel. Präzise: „Eine kleine Schlacht, in der wir nur als Mannschaft bestehen können.“ Schert nur ein Spieler aus, dürfte das Unterfangen, Punkte zu stibitzen, schwierig werden. Zwar sei Kreuth ungeachtet ihrer „brutalen Stärken“ in der Offensive hinten „noch anfälliger“ als die Ohlstädter. Doch dürfe man vor allem die Offensivkräfte Moritz Mack und Franz Huber nicht außer Acht lassen.

Da der Kader bis auf Klaus Zach (Zerrung) ungewohnt groß ist, denkt Tischer darüber nach, einigen schwächelnden Akteuren eine Auszeit bei der Reserve zu gönnen. Für eine finale Entscheidung ist das Spiel allerdings noch in zu weiter Ferne. Sicher ist nur, dass Levent Karaca auf seine angestammte Linksverteidigerposition zurückkehrt und Kevin Lahmeyer seine Schnelligkeit stattdessen rechts vorne einsetzen darf.