1. FC steht vor einem Neuanfang

Frust pur: (v.l.) Florian Langenegger, Elian Schmitt, Imanuel Sierck, Jonas Schrimpf, Jakob Jörg, Martin Hennebach und Moritz Müller. © Oliver Rabuser

Der Schock sitzt noch tief: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist in der Relegation gescheitert und spielt nächste Saison in der Bezirksliga. Nach dem Abstieg ist am Gröben aber noch vieles unklar - auch in puncto Hauptsponsor. Gewissheit herrscht hingegen bei einem Quartett, dass den Verein verlässt.

Garmisch-Partenkirchen – Es sind sportliche Rückschläge, die zur Unzeit kommen, und auf die der Klub nicht wirklich vorbereitet ist. Denn nach dem Abstieg beider Herrenmannschaften muss sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen nun völlig neu aufstellen. Dabei ist völlig unklar, wie die künftigen Strukturen aussehen werden und welche Ambitionen der Klub nach dem Frontalcrash vom Sonntag formulieren kann.

Marcel Wollenberg tat sich nicht leicht, die Ereignisse des Spätnachmittags zu kanalisieren. Er trat zuletzt als erster Coach und Sprachrohr des Teams auf, musste aber zur Pause wegen eines beruflichen Termins das Stadion verlassen. Die verpassten Großchancen der Garmisch-Partenkirchen sah er sich auf dem Weg zum Flughafen an. Auf demselben Gerät bekam er auch den späten Gegentreffer und den Schlusspfiff mit. Ein Schlusspfiff als Abpfiff für den Landesliga-Fußball in der Marktgemeinde.

Wollenberg war sich sicher, dass der 1. FC den Abstieg im letztmöglichen Moment noch vermeiden würde. Doch im entscheidenden Augenblick streikten die Nerven einiger Spieler. Für den Interimscoach war ausreichend Zeit, Mannschaft und Charaktere zu beobachten. Nicht bei allen ist er sich der absoluten Hingabe und Loyalität sicher. „Bei einigen kommt es mir so vor, als holen sie sich hier die Kohle ab, um Studium oder ihren GTI zu finanzieren.“ Will heißen: Ein bisserl kicken gegen eine nette Aufwandsentschädigung – ja. Das letzte Hemd für den Verein geben – nein. Harter Tobak, zumal er Sportvorstand Arne Albl mit dem latenten Vorwurf konfrontiert, in den vergangenen Jahren zu locker mit den Scheinen gewedelt zu haben.

Albl widerspricht in der Sache nicht entschieden, betont aber, es werde immer Spieler geben, die alles möglich machen, um immer da zu sein – und eben die anderen. Die Sache mit dem Wedeln weist er hingegen klar von sich. Andere Bezirks- und Landesligisten würden weit höhere Summen hinblättern. „Wenn wir so viel zahlen würden, wäre vielleicht Srdjan Ivkovic noch hier und Maximilian Berwein im Winter gekommen“, entgegnet Albl trotzig.

Mit flotten Handgeldern dürfte ohnehin ab sofort Schluss sein. Es geht in die Bezirksliga, und immer lauter werden auch die Stimmen, dass der Hauptsponsor, die Firma Langmatz, sich nach personellen Veränderungen in der Chefetage in Sachen Sportsponsoring neu aufstellt. Die Unterstützung wird künftig „nicht mehr in dem Umfang ausfallen, wie es mal war“, räumt Albl ein.

Auch die Mannschaft wird in der kommenden Saison ein anderes Gesicht haben. Florian Scheck und Stefan Durr hören auf, Martin Hennebach verlässt den Klub, und auch Dominik Schubert war ob des Zeitaufwands nicht für ein weiteres Jahr zu begeistern. Ob wegen des abgesenkten Spielniveaus weitere Akteure mit einem Klubwechsel liebäugeln, ist noch offen. „Bis jetzt ist mir nichts bekannt“, sagt Albl.

Kontrovers wird auch das Thema Trainer beäugt. So sehr sich die diversen Coaches bei der Arbeit mit dem Team in bestem Wissen und Gewissen ins Zeug gelegt haben, der Optimalfall war die Mehr-Personen-Lösung nicht. Nach dem Rücktritt von Christoph Saller ordneten zunächst Hansi Huber, Florian Scheck und Teammanager Beqir Loshi die Notwendigkeiten. Irgendwann stieß Wollenberg dazu, und als der Spuk vorbei war, standen Loshi und Gerhard Schmidt alleine frustriert an der Seitenlinie. „Da hätt’ einfach sofort ein gescheiter Trainer hergehört“, stellt Edelfan Sepp Spindler klar. Albl verteidigt die „schnelle Lösung“ ob der Beziehung zur Mannschaft. Florian Heringer als planmäßiger Nachfolger Sallers war nicht frei, andere Trainer auf dem Markt „konnten oder wollten nicht“.

Bei der Reserve war der Weg indes vorgezeichnet. Um die atmosphärischen Störungen zwischen Stefan Lorenz und Saller wollte sich niemand kümmern. Spieler waren mal da, mal nicht. Die einigermaßen stabile Rückserie vermochte die Hypothek aus dem Herbst letztlich nicht aufzuwiegen, weil immer wieder Kicker fehlten, bei der Ersten aushalfen, oder die Doppelbelastung in der A-Jugend fahren müssten. Aber auch, weil selten ein qualifizierter Keeper zur Verfügung stand. Nach Lorenz steht auch Co-Trainer Sascha Staab vor dem Absprung. Wegen ungeklärter Personallage und wenig Lust, vor jedem Spieltag die halbe Mannschaft via Telefon zu bestellen.