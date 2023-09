FCKS spielt schlecht, holt aber dank Raffeiner glücklichen Punkt beim ESV Penzberg

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Stefan Raffeiner rettete mit seinem späten Treffer einen Zähler. © FCKS

Jochner-Vertratet Thomas Pfaffenzeller fand nach dem glücklichen Punktgewinn des FC Kochelsee-Schlehdorf beim ESV Penzberg klare Worte.

Penzberg – Die Ansprache nach dem Spiel war unmissverständlich. Thomas Pfaffenzeller, der den FC Kochelsee Schlehdorf in Vertretung von Maximilian Jochner coachte, verpasste seinen Mannen eine harsche Manöverkritik, ohne dabei aber allzu drastische Worte zu verwenden. Seine finale Empfehlung: „Geht aufs Penzberger Volksfest und trinkt eine Mass, um dieses Spiel zu vergessen.“

Vom starken Auftritt der Vorwoche (4:1-Sieg bei der SG Antdorf/Iffeldorf) war rein gar nichts mehr übrig. Das 2:2 beim ESV Penzberg resultierte allein aus dem Unvermögen der Heimelf und zwei kapitaler Patzer – sonst hätte der FCKS garantiert keinen Punkt geholt. Pfaffenzeller sprach verwundert von einer „180-Grad-Drehung“ zu vergangener Woche. Der FCKS war aggressiv eingestellt, doch es scheiterte an der Umsetzung. „Wir haben alles vermissen lassen, was uns stark macht.“

Stefan Raffeiner nutzt Patzer von Penzbergs Keeper Huber zum Ausgleich

Früh geriet der FCKS in Rückstand, weil ein hoher Ball in den Sechzehner wenig fachgerecht vor die Füße von Bastian Schweiger geklärt wurde. War schnell egalisiert, da ESV-Torhüter Hans Huber Matthias Leiss regelwidrig zu Boden beförderte und der Gefoulte per Strafstoß erfolgreich war. Dann aber scherte sich die Schlehdorfer Hintermannschaft beim Eckball nicht um die Überzahl an ESV-Kickern nahe dem kurzen Pfosten.

Die Quittung war das 2:1. Anschließend hatte Penzberg Chancen für ein halbes Dutzend weiterer Treffer. Allein die finale Entscheidung war selten die richtige – zweimal zischte der Ball aber auch denkbar knapp am Torgestänge vorbei. Das sollte sich rächen: Stefan Raffeiner nutzte einen Fangfehler Hubers bei der Hereingabe von Simon Wagner zum überaus glücklichen Endstand. (or)

ESV Penzberg – FC Kochelsee Schlehdorf 2:2 (2:1)

FCKS: Lantenhammer – Reissenweber, Wagner, Ryzinski, Raffeiner, Sam, Paliogiannis, Schindler, Nedeljkovic, Leiss, Kröner – Eingewechselt: Kieslinger, Probst, Schratt, Huber, Vral; Schiedsrichter: Matthias Dolderer (FC Seeshaupt); Zuschauer: 80; Tore: 1:0 Schweiger (17.), 1:1 Leiss (21./FE), 2:1 Bauer (33.), 2:2 Raffeiner (80.); Gelbe Karten: Huber, Schroth – Ryzinski, Paliogiannis