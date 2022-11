FC Oberau: Mit einem Sieg in die Pause verabschieden

Teilen

Die Damen des FC Oberau (grünes Trikot) wollen sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden. © katrin martin

Vor der Winterpause steht für die Oberauer Fußballerinnen an diesem Samstag noch eine Partie auf dem Programm. Das am ersten Spieltag ausgefallene Duell mit dem FC Puchheim wird ab 17 Uhr auf dem Kunstrasen nachgeholt.

Oberau – Trainer Markus Schmidt freut sich schon auf die Pause. „Nach so vielen personellen Ausfällen bin ich echt froh, dass diese Vorrunde endlich zu Ende geht.“ Das räumt er offen ein, allerdings nicht, ohne diese Partie in der Bezirksliga nochmals mit voller Ernsthaftigkeit anzugehen. Zwölf Spielerinnen hat er zur Verfügung. Keine wahre Freude. Juna Suppan fehlt dieses Mal aus privaten Gründen, zudem hat sich Marion Fischer wegen Krankheit abgemeldet. „Das wird also sicher keine leichte Nummer.“

Verlieren will der Vierte gegen den auf dem sechsten Platz stehenden Tabellennachbarn aus Puchheim aber nicht. Denn Schmidt spricht nach wie vor von einer „unglücklich verlaufenden Vorrunde“ für die FCO-Frauen. „Wir hoffen, dass wir sie wenigstens mit einem Sieg zu Ende bringen.“ ku