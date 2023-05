Feiern, spielen, weiterfeiern: 1. FC Garmisch-Partenkirchen will Sieg gegen Berg

Von: Oliver Rabuser

Seine Hochzeit stellte den Auftakt des pickepackevollen Wochenendes dar: Momo Ndiaye (l.) heiratete am Freitag seine Freundin. Am Samstag will er mit dem 1. FC einen Sieg feiern, ehe es zum Mannschafts-Grillabend geht. © Rabuser

Zum Saisonende verschieben sich die Prioritäten. Termine mit zeremoniellem Charakter reihen sich aneinander, nachdem die sportlichen Pflichten längst mit Bravour gemeistert sind.

Garmisch-Partenkirchen – Das Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den MTV Berg präsentiert sich für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf dem Papier wertlos. Wäre da nicht der ausgeprägte Sportsgeist des Teams, das immer gewinnen möchte. Zusätzlich sorgt eine noch nicht ganz entschiedene Bilanz für den Extra-Motivationsschub.

Die Phase der Entspannung ist längst am Laufen. Seit der Aufstieg des FC in Stein gemeißelt ist, gehen Übungseinheiten bei aller gebotener Seriosität ungleich lockerer von der Hand als noch vor einigen Wochen. Und einmal mehr wird gefeiert am Gröben. Dieses Mal bei einem Mannschafts- und Grillabend am Sportheim. Einen Sieg vorab und passendes Wetter, das wünschen sich alle Beteiligten für diesen Tag. Überaus feierlich wurde es dabei schon am Freitag, als Momo Ndiaye seine Monique, die Mutter seiner zwei Kinder, kirchlich ehelichte. Das Match gegen die im Abstiegsstrudel versunkene Auswahl vom Starnberger See scheint da wie eine lockere – durchaus unwichtige – Sache zwischendurch.

Florian Heringer startet wenigstens den Versuch, die Bedeutung der Partie mit einem halbwegs farbstarken Textmarker anzustreichen. „Wir wollen uns mit einem ordentlichen Spiel und einem Sieg von unseren Zuschauern verabschieden.“ Mal sehen, ob seine Elf den Fokus noch einmal so hochfahren kann. Zuzutrauen ist es ihr ohne Weiteres. „Der sportliche Reiz war auch letzte Woche schon nicht mehr da“, gibt der Aufstiegscoach zu bedenken. Dennoch sind die Garmisch-Partenkirchner entschlossen in die Klassenerhalts-Bestrebungen des SC Unterpfaffenhofen gegrätscht. Warum also nicht auch gegen den MTV, den Heringer motiviert erwartet. „Berg hat sich trotz des Abstiegs nicht aufgegeben und nicht umsonst gegen Hellas gewonnen“, sagt der 39-Jährige mit Blick auf das Resultat der Vorwoche.

Eine böse Überraschung in Form der ersten und somit einzigen Heimniederlage möchte man vermeiden. Schließlich ist der Zweikampf mit dem SV Bad Heilbrunn um den Titel des besten Heimteams noch nicht abschließend gelaufen. Man wolle „dominant“ auftreten, überdies durch „schnelle Spielverlagerungen“ entscheidende Vorteile herausarbeiten, heißt es von Trainerseite.

Die endgültige Aufstellung ist ebenso unklar wie mögliche Zusagen für die Landesligasaison. Sandu Poplacean und Simon Marusinec sind am Samstag nicht vor Ort, einige A-Jugendliche für den Kader hingegen auf Heringers Radar. Was das Thema Zugänge betrifft, erhofft sich der Coach alsbald die erste Unterschrift. Ein halbes Dutzend ernsthafter Optionen gibt es aktuell, doch gestalten sich die Gespräche nicht immer ganz einfach. Heringer stellt klar: „Vier Neue brauchen wir.“