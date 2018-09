Flöß eiskalt: Uffinger nutzt Patzer zum Siegtor

Martin Flöß sorgte kaltschnäuzig für die Führung und brachte seinen SV Uffing so in die Siegerspur.

„Haben Oberhausen im Griff gehabt“

von Andreas Kögl schließen

Der SV Uffing bleibt weiterhin Tabellenführer der Kreisklasse 3. Beim 2:0 über den BSC Oberhausen fuhr das Team, das vorige Saison noch in der Relegation gescheitert war, den siebten Sieg im neunten Spiel ein.

„Geht in Ordnung“, urteilt Trainer Thomas Neumeier. Ein Tor weniger wäre aber gerechter gewesen. Seine Begründung: Trotz des starken Auftakts zog sich seine Mannschaft nach etwa 20 Minuten aus unerklärlichen Gründen zurück und gab die Begegnung völlig aus den Händen.

„Die erste Viertelstunde waren wir absolut dominant und haben Oberhausen im Griff gehabt“, sagt Neumeier. Er notierte viele gute Chancen. Markus Steindl verpasste beispielsweise haarscharf seinen ersten Treffer im Trikot des SVU. Sein Versuch traf die Unterkante der Latte.

Auf einen Schlag agierte Uffing aber immer defensiver, gewann kaum Zweikämpfe. Diese Phase vor der Pause gefiel Neumeier überhaupt nicht. „Wir hatten wirklich Glück“, sagt der Coach. Doch er rückte seine Kicker in der Halbzeit zurecht. Der zweite Abschnitt stand im Zeichen der Gastgeber. Als ein Oberhauser Verteidiger den Ball nicht wegschlagen konnte, traf Martin Flöß durch die Beine von Keeper Anton Tafertshofer zum 1:0. Anschließend trat Simon Gerg in den Mittelpunkt. Zunächst vergab er eine gute Chance, ehe er es beim zweiten Versuch besser machte. Nach einem starken Angriff über außen passte Felix Hoffmann den Ball in die Mitte zu Gerg. Dazwischen sei er sogar noch elfmeterreif gefoult worden, betont Neumeier. Das störte aber im Nachhinein niemanden