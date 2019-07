Florian Scheck über positive Entwicklung des 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Gemeinsam zum Ziel

von Oliver Rabuser schließen

Als Abwehrchef hat er das Spiel seiner Mannschaft stets im Blick. Nun äußert sich Florian Scheck über die ersten drei Saisonspiele des 1. FC Garmisch-Partenkirchen - und erklärt, was besser läuft als vergangene Saison.

Garmisch-Partenkirchen – Drei Spiele, kein Sieg. Wo andernorts bisweilen die Alarmglocken läuten, herrscht am Gröben kollektive Ruhe. Sowohl Spieler als auch Verantwortliche des 1. FC Garmisch-Partenkirchen schätzen die Situation rund um das neu formierte Team nach den drei Unentschieden realistisch ein. Natürlich haben die Werdenfelser den Argwohn innerhalb des Umfelds wahrgenommen. In manchen Kreisen schien der Abstieg aus der Landesliga schon vor dem ersten Spieltag beschlossene Sache. Dass dieses Szenario nicht zwingend eintreffen wird, haben allerdings die ersten Partien bereits in Aussicht gestellt.

Ausschlaggebend ist hierbei der aufgefrischte Gemeinschaftssinn der Garmisch-Partenkirchner. Zwei Stunden nach dem 1:1 gegen Memmingen traf sich der gesamte Kader im Sportheim, um den Einstand sämtlicher Neuzugänge zu feiern. Derlei ausgelassene Abende waren spätestens ab der vergangenen Rückrunde Mangelware. Zu sehr nagte die sportliche Talfahrt an den einzelnen Akteuren. Jetzt war die Nacht erstmals wieder kurz.

Florian Scheck über die Nacht nach dem Heimspiel: „Ein überragender Abend“

„Ein überragender Abend“, betont Florian Scheck. Der 27-Jährige geht in seine dritte Spielzeit am Gröben. Außerhalb des Platzes wählt er zumeist bedächtige Töne, ist kein Spieler, der Teil von Schlagzeilen oder Kontroversen ist. Auf dem Spielfeld aber gehört Scheck zu den Wortführen. Er gibt jene Kommandos, die dem jungen Tormann Andreas von Mücke noch nicht selbstverständlich von den Lippen gehen. Scheck lässt keinen Zweifel am „richtigen Weg“ des Klubs. Bewusst habe der amtierende Vorstand das Konzept mit jungen Talenten mit Bezug zur Region gewählt. Jetzt müsse man dem Ganzen durch Geduld und Nachsicht das Vertrauen schenken. „Wir sind voll im Soll“, bekräftigt Scheck. „Es passt alles, uns fehlt nur der erste Dreier.“

Der Innenverteidiger nennt eine Reihe von Fakten, die seine Behauptung stützen. So sieht er „deutliche Fortschritte“ im Spielaufbau. Die Absprache mit den Sechsern sei gut, und auch das letztjährige Schwerpunktthema der vielen Gegentore lasse sich nicht auf die aktuelle Situation transportieren. „Ich habe das Gefühl, dass wir defensiv besser stehen.“ Zudem sei die Mannschaft konditionell merklich fitter als in der Vorsaison. Eine interne Analyse führte zu dem Entschluss, dass es in der Vorbereitung „härter zur Sache“ gehen müsse. Positiv bewertet Scheck die Harmonie zwischen den Führungsspielern. „Wir sind auf einer Wellenlänge“, sagt er etwa in Bezug auf Neuzugang Michael Rauch. Im gleichen Atemzug folgt das Kompliment an die junge Garde. „Alle beißen sich voll rein.“

Misstöne aus der zweiten Reihe bleiben aus

Dadurch hätten sich die Talente in Windeseile etabliert. Und: Mit 22 Spielern lässt sich naturgemäß ein „ganz anderes Training“ gestalten. Misstöne aus der zweiten Reihe bleiben bislang aus. Natürlich würde Momo Diaby lieber von Beginn an auflaufen. Auf Sicht verspricht sich gewiss auch Michel Naber mehr Spielzeit. Spieler, die jetzt anschieben und nachdrängen, werden Scheck zufolge auch ihre Berücksichtigung finden. „Die Rotation wird irgendwann kommen.“ Bewusst wollte Coach Christoph Saller in der englischen Woche die Abläufe möglichst konstant halten. Scheck attestiert dem Trainerteam eine „gute Kommunikation“ mit allen Kickern. Dass trotz allem eines nicht außer Acht gelassen werden darf, ficht Scheck freilich nicht an: „Natürlich brauchen wir Punkte. Mit 34 Unentschieden bleiben wir nicht in der Liga.“