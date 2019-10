SG SC Böbing / SV Uffing kommt beim 1. SC Gröbenzell unter die Räder

„Wir sind immer ein Schritt zu spät gekommen“

Schwarzer Sonntag für die Fußballerinnen der SG Böbing/Uffing in der Kreisliga: Die Spielgemeinschaft verlor mit 0:5 beim neuen Tabellenführer 1. SC Gröbenzell.

„Bei der Heimmannschaft war jeder Schuss ein Treffer, wir dagegen haben die Torchancen alle liegen lassen“, bemängelt Trainer Frank Schorsch. Gröbenzell spielte in den ersten 25 Minuten stark auf. „Wir sind immer ein Schritt zu spät gekommen“, moniert Schorsch. Der 1. SC nutzte die Chancen zum 3:0. Danach fand die SG Böbing/Uffing besser ins Spiel, nahm das Heft in die Hand. Der Ertrag aber blieb aus. Die SG verpasste den Anschlusstreffer und ging mit 0:3 in die Pause. Die Gäste trauten sich danach mehr zu und öffneten ihre Deckung, wodurch die Frauen aus Gröbenzell zu Kontern eingeladen wurden, die sie prompt zu zwei weiteren Treffern nutzten. „Am Ende ging der Sieg in Ordnung, vielleicht war er etwas zu hoch“, sagt Schorsch.