Rückschlag für Frauen des TSV 1865 Murnau - Niederlage gegen Minimalistinnen

Von: Patrick Hilmes

Franziska Fischer konnte die Pleite des TSV Murnau nicht verhindern. © FuPa

Die Minimalisten haben zugeschlagen. Die DJK Geratskirchen hatte in der bisherigen Saison lediglich drei Treffer erzielt, aber auch nur sechs Gegentore schlucken müssen.

Geratskirchen – Im Heimspiel der Frauen-Landesliga gegen den TSV Murnau blieben die Gastgeberinnen ihrer Linie relativ treu und siegten mit 2:1. Damit ist zugleich die Serie der Murnauerinnen gerissen. Zuvor waren sie in vier Partien ungeschlagenen geblieben – drei Siege – und hatten lediglich eine Niederlage beim Auftakt hinnehmen müssen.

In Geratskirchen geriet die Mannschaft von Spielertrainerin Annika Doppler in der 35. Minute auf die Verliererstraße. Amelie Prinz stellte auf 1:0 für die DJK, zugleich der Pausenstand. Blieben ja noch 45 Minuten, um die Partie zu drehen. Doch die Murnauerinnen bekamen direkt den nächsten Dämpfer verpasst. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff drehte Geratskirchens Sabrina Eder jubelnd ab – 2:0. Zwar antwortete der TSV in Person von Torjägerin Franziska Fischer schnell mit dem Anschlusstreffer (54.), doch der Ausgleich sollte nicht mehr fallen. Damit rutsche Murnau in der Landesliga-Tabelle auf Rang sieben. (phi)