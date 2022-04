Frust von der Seele geschossen

Von: Andreas Mayr

Teilen

Abklatschen nach gelungenem Vortrag: Der TSV Murnau um Doppeltorschütze Georg Kutter (Mitte) ist wieder zurück in der Spur. © Andreas Mayr

Balsam für die Seele: Der TSV Murnau hat die Tabellenführung der Fußball-Kreisliga zurückerobert. Zwar hatte der größte Konkurrent, Deisenhofen II, spielfrei, doch der 6:1-Sieg gegen den TSV Sauerlach war die richtige Antwort auf das zuletzt verlorene Spitzenspiel.

Murnau – Die Tabellenführung zu beschreien, trauten sie sich dann doch nicht. Formal war das schon richtig, dass die Murnauer wieder auf Rang eins der Kreisliga rücken. Lag aber primär an den spielfreien Deisenhofenern und nicht am eigenen 6:1-Erfolg über den TSV Sauerlach. Für das Innenleben der Mannschaft hatte der Sieg natürlich große Bedeutung. Er hat allen gezeigt: Sie können’s noch.

Vor allem bei den Kritikern sollte diese Botschaft ankommen, betonte Trainer Tim Schmid nach Spielende. Ihm wurde zuletzt zu viel gemauschelt an der Poschinger-Allee nach den mauen Auftritten gegen Lenggries und Deisenhofen. „Man hat das Gefühl, dass es viele besser wissen“, klagt der Coach. Doch das Geschnatter im Umfeld lasse das Team nicht an sich heran. Deshalb, erklärt der Peitinger, war’s auch gar nicht so schwer, die Spielfreude zurück auf den Platz zu bringen. Schmid imponierten weniger die vielen schönen Tore gegen Sauerlach, mehr die Zwischentöne auf und neben dem Feld. Mit Andreas Knoll, Benedikt Hausmann und Manuel Pratz saßen drei der alten Garde auf der Bank. Statt zu murren, feuerten sie ihre jüngeren Vertreter an. „Heute hat mir gezeigt, dass wir zusammenstehen“, sagt Schmid. Als Beispiel pickte sich der Coach Emilio Schmidt Cabrera heraus. Seine Formkurve zeigte zuletzt im Training bereits in die gewünschte Richtung. Für die Startelf reichte es dennoch nicht. Aber mit einem traumhaften Schuss in den Winkel leitete er seine Bitte um einen Stammplatz indirekt an den Trainer weiter. Doch wen sollte er bloß ersetzen, wo doch an diesem Nachmittag alle Murnauer Offensivspieler das Tor trafen?

Anfangs sei das gar nicht so einfach gewesen, sagt Schmid. Sauerlach veränderte seinen Stil verglichen mit dem Hinspiel um keinen Deut. Die Gäste konterten Murnaus Offensivpressing mit Kurzpassspiel. In der Hoffnung, Lücken zu finden und sich zum Tor zu kombinieren. Damit tappten sie genau in Murnaus Fallschlingen. Denn im Rückzugsverhalten gehören die Sauerlacher zu den schwächeren Teams der Klasse. „Sie sind nicht konsequent hinter dem Ball“, erkannte Schmid. Weil sich ihre Abwehrlinie ungewöhnlich weit für einen Murnauer Gegner vom eigenen Tor weg formierte, glich das taktischem Selbstmord, was Sauerlach betrieb. Gewiss hebelten sie manchen Murnauer Pass via Abseitsfalle aus. Bei der Masse an Angriffen, die die Drachen fuhren, war aber klar, dass dieser Plan einem Glücksspiel glich. Zumal in der Kreisliga ohne Linienrichter gepfiffen wird.

Gleich beim 1:0 von Manuel Diemb misslang die Taktik – auch wenn Diemb tatsächlich im Abseits stand. Der Chippass kam von Georg Kutter, dem wieder einmal besten Mann auf dem Platz. Zwei Treffer und zwei passgenaue Zuspiele verbuchte der Offensivmann. Und auch die Jugendfraktion fand wieder zurück in die Spur. Bastian Adelwart beteiligte sich an zwei Treffern: Das 2:0 schoss er nach Querpass von Manuel Diemb selbst, beim 3:0 legte er mustergültig für Thomas Bauer auf. Für den 18-Jährigen, der im Sommer an die Purdue Universität nach Chicago wechselt, war’s das Premierentor in der Kreisliga. Mit seinem starken linken Fuß traf er aus der Drehung vom Strafraumrand.