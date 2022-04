WSV Unterammergau verliert gegen „schlechteste Mannschaft der Rückrunde“

Von: Andreas Mayr

Der beste Mann auf dem Platz: Anton Grotz (r.) liefert gegen Höhenrain die Vorlage zum Anschlusstreffer. © mayr

Als Tabellenführer erlebt man viel – aber so etwas? „So ziemlich die schlechteste Mannschaft der Rückrunde“, sagt Josef Thiermeyer über Gegner FSV Höhenrain.

Höhenrain – Er bezog das rein auf die fußballerischen Elemente bei den Gastgebern. Sie verzichteten auf alles, was irgendwie Gefahr für den eigenen Kasten bedeuten hätte können. Nicht einmal Konterchancen spielten sie aus.

Stattdessen behandelten sie die Fläche vor dem eigenen Tor wie einen Hochsicherheitsbereich, aus dem jeder Ball so schnell wie möglich und so weit weg wie möglich entfernt gehört. Unansehnlicher Fußball bedeutet aber keineswegs erfolglosen: Gegen Spitzenreiter Unterammergau gewann der FSV auch das Rückspiel, dieses Mal 2:1.

Entsprechend frustriert war Thiermeyer. „Mehr als bitter“ nennt der WSV-Trainer die Niederlage. Höhenrain habe aus einer Chance zwei Tore gemacht. Wie das geht? Das späte 1:0 für den FSV (82.) fiel nach einer verunglückten Flanke, die sich ins Tor verirrte. Beim 2:0 sah Schiedsrichter Tobias Wilka als Einziger am Platz ein Foul. „Mit dem Pfiff bin ich nicht einverstanden, aber am Ende zählt, was der Schiri pfeift.“ Unabhängig davon hätten die Unterammergauer gewinnen müssen. Schlechte Chancenverwertung und Fehler beim Kreieren der Torszenen stellte Thiermeyer heraus. „Wir müssen da zwingender sein, bis es richtig brennt.“ Erst in der Nachspielzeit durchbrach Unterammergau die Mauer. Ein Pass vom besten Mann des Tages, Anton Grotz, fand Sebastian Moser. Sein Coach hofft nun, dass so ein Spiel „nicht mehr passiert“. (Andreas Mayr)

FSV Höhenrain –

WSV Unterammergau 2:1 (0:0)

WSV: Diroma - Grotz, Brauchle, Korntheuer, A. Speer, T. Speer, Klarwein, Vogt, Kröker, Klemm, Reiter. – Eingewechselt: Stumpfecker, Moser, Buchwieser. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Tobias Wilka (SV Bad Tölz) – Tore: 1:0 Hochstrasser (82.), 2:0 (88.) Mühr (Foulelfmeter), 2:1 (90.) Moser