SG FC Oberau/TSV Farachant: Folgt der dritte Streich gegen SV Raisting II?

Nicht erneut: Bei Andreas Lorenz und Co. hingen die Köpfe am Sonntag tief. Das soll heute Abend anders aussehen. © ak

Eine gefühlt endlose Saison neigt sich nun auch für die SG Oberau/Farchant dem Ende entgegen. Böse Zungen würden behaupten, sie wollten es ja nicht anders.

Oberau/Farchant – Schließlich gab es schon zwei Gelegenheiten, die Spielzeit abzuschließen. Zum einen während der regulären Saison, in der die Loisachtaler im letzten Moment zumindest einen der Hoffnungsplätze sicherten. In Runde eins der Relegation zog die SG in zwei engen Duellen mit dem MTV Dießen den Kürzeren. Nun folgt Chance Nummer drei.

Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit einem Ligakonkurrenten, denn auch der SV Raisting II konnte sich gegen den SV Söchering nicht durchsetzen. „Diesmal ist es ein richtiges Endspiel“, betont Chris Schicker, der den im Familienurlaub weilenden Coach Sascha Handke vertreten wird. „Aber diesen Finalcharakter sind wir ja gewohnt. Den hatten wir bei den Partien in Wielenbach und in Raisting zum Saisonabschluss schon, in abgespeckter Version ebenfalls gegen Dießen. Das ist jetzt nichts Besonderes mehr für uns.“

„Blick nach vorne“ - Hoffnung auf Rückkehrer

Schicker will so den Druck von seinen Schützlingen nehmen. Nach dem Scheitern in Dießen hingen die Köpfe tief im Lager der Spielgemeinschaft. „Aber wir haben es auch recht schnell abgehakt. Jetzt richten wir den Blick nach vorne.“ Der Coach verspricht, dass sich ein Jeder voll reinhängen wird.

Der Interimscoach hofft, dass er wieder auf den einen oder anderen aus der Abteilung Ausfälle zurückgreifen kann. Primär denkt er dabei an Sebastian Korthals und Christoph Lössl. „Die beiden würden uns schon echt gut tun“, gibt Schicker zu. „Aber da werden wir vermutlich bis zum Schluss zittern müssen, ob es bei beiden geht.“

SG Oberau/Farchant: Fokus liegt auf Defensive

Dass Gegner Raisting II zu packen ist, haben die Oberauer und Farchanter in der regulären Saison zweimal bewiesen. Zu Hause setzten sie sich mit 4:3 durch, bei der Reserve des Bezirksligisten hatten sie mit 1:0 die Nase vorne.

Einen ähnlich knappen Ausgang erwartet Schicker auch für Mittwochabend. „Es kann gut sein, dass ein Tor entscheiden wird.“ Deshalb liegt der Fokus der Spielgemeinschaft zunächst vor allem auf der Defensive. „Vorne sind wir immer für ein Tor gut, das haben wir ja auch zuletzt in Dießen gesehen.“