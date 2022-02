Raus aus der Winterpause: 1. FC Garmisch-Partenkirchen und TSV Murnau gehen in erste Tests

Vorbereitung beginnt

Vorbei ist die fußball-freie Zeit, der Ball rollt wieder. Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen und Kreisligist TSV Murnau haben ihr jeweils erstes Testspiel absolviert.

Garmisch-Partenkirchen/Murnau – Für einen Auftakt nach fast dreimonatiger Pause und gerade mal zwei Trainingseinheiten konnte sich die Vorstellung des 1. FC durchaus sehen lassen. „Wir haben ansatzweise gut gespielt“, konstatiert Christoph Saller nach dem 2:2 gegen Ligakonkurrent SV Bad Heilbrunn. Zumal die Gastgeber ohne eine Handvoll Stammspieler – Martin Hennebach, Stefan Durr und Moritz Müller – auskommen mussten. Somit eine gute Gelegenheit für Akteure aus der zweiten Reihe, sich zu präsentieren. Julian Ademi hat das recht ordentlich hinbekommen. „Er hat gut gespielt und seine Trainingsleistungten bestätigt“, betont Coach Saller. Mit dabei auch Zugang Benny Nanga, dem aber noch die Robustheit fehlt. „Er zeigt gute Ansätze, ist schnell, wenn er Räume hat, und verfügt über eine gute Technik sowie einen guten Abschluss.“

Gleichwohl trifft den Defensivakteur bei beiden Gegentoren eine Mitschuld. Heilbrunn traf nach einem Eckball und nutzte zudem einen Fehler von Florian Langenegger im Aufbauspiel. „Beide Gegentore darfst du so nicht bekommen“, stellt Saller einen Monat vor dem Punktspielbeginn klar. Zudem hatte er sich mehr Konsequenz von seinen Offensivkräften gewünscht. Einzig Langenegger traf doppelt per Foulelfmeter.

+ Ausgeglichenes Duell: Lukas Kunzendorf (r.) und Co. vom 1. FC spielen 2:2 gegen den SV Bad Heilbrunn. © Rabuser

Weit über 100 Zuschauer kamen an die Poschinger-Allee für das erste Testspiel der Murnauer Fußballer. Lag am Schiedsrichter, Jonas Beinhofer aus Murnau, der seinen Abschied feierte. Lag am Gegner, Landesligist TuS Gerestried. Lag auch am neuen Mann, Michael Marinkovic. Doch der Top-Transfer verfolgte selbst noch im grünen Murnau-Mantel den 1:0-Erfolg des TuS – angeschlagen. Das Duell verlief für den Wiedereinstieg erstaunlich flüssig. Geretsried stellte ein Team auf, das zu etwa einem Drittel aus Landesliga-Stammspielern bestand. Murnau bot annähernd seine beste Formation auf. Entsprechend entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe.

Bei Murnau funktionierten vor allem die beiden Spitzen Georg Kutter und Bastian Adelwart schon wieder ordentlich. Sie kamen zu einigen Chancen, die entweder Simon Voss (ein Murnauer im Geretsrieder Tor) entschärfte oder neben dem Kasten der Gäste landeten. Den Siegtreffer für die Gastgeber in Halbzeit zwei (51.) schoss Christoph Klein nach einem Traumpass aus dem Mittelfeld. (or/am)