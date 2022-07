BZL Süd: Wer wird Meister? Wie läuft die Vorbereitung? - Große Trainerumfrage vor Saisonstart

Von: Tim Hempfling

Unter anderem Walter Lang (v.l.n.r, SV Bad Heilbrunn), Markus Ansorge (VfL Denklingen) und Sven Teichmann (TSV Murnau) werden in der kommenden Saison gegeneinander antreten. © Staar/TOM/imago

Am 29. Juli beginnt die Saison 2022/23 der Bezirksliga Oberbayern Süd wieder. Wir haben uns bei den Trainern der 16 Bezirksligisten umgehört. Hier die Stimmen.

München - Bald ist es wieder soweit: die Bezirksliga Süd startet. Und es steht offenbar eine Schmankerl-Saison an. Nicht umsonst sprechen vielen von der „attraktivsten Bezirksliga seit Jahren“. Mit Murnau, Garmisch-Partenkirchen, Penzberg, Raisting, Bad Heilbrunn, Berg, Denklingen und dem BCF Wolfratshausen kommen die Hälfte der Mannschaften aus dem Oberland. Viele Derbys stehen vor der Tür.

Außerdem darf sich der Bezirksliga-Süd-Zuschauer auf gleich sechs neue Vereine freuen. Die Absteiger aus Garmisch-Partenkirchen und Bad Heilbrunn machen zusammen mit den Aufsteigern aus Neuhadern, Deisenhofen, Murnau und vom FC Hellas München das halbe Dutzend voll. Was sind die Ziele der einzelnen Vereine? Wer ist Meisterschafts-Kandidat? Und wie läuft die Vorbereitung? Wir haben bei allen Trainern nachgefragt.

Florian Heringer, neuer Cheftrainer des FC Garmisch-Partenkirchen, will mit seiner Mannschaft im vorderen Mittelfeld stehen. © andreas mayr

FC Garmisch-Partenkirchen (Absteiger)

Trainer: Florian Heringer

Meister-Kandidat: Haidhausen.

Saisonziel: Vorderes Drittel.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Insgesamt bin ich noch nicht zufrieden, wir haben allerdings noch fast drei Wochen.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die vielen Spiele in der Umgebung, mit hoffentlich vielen Zuschauern.

SV Bad Heilbrunn (Absteiger)

Trainer: Walter Lang

Meister-Kandidat: Kann ich keine konkrete Aussage treffen, da ich einige Mannschaften fast nicht kenne.

Saisonziel: Aufgrund des kleinen Kaders und interner Abgänge, wie Basti Mertens und Maxi Specker kann es nur das Ziel vom Klassenerhalt und „Nicht-durchgereicht-werden“ geben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Aufgrund des Relegation-Marathons haben wir erst Anfang Juli angefangen. Die Jungs haben Lust auf´s Kicken, also passt das soweit.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf schöne Spiele, welche hoffentlich für alle Teams von schweren Verletzungen befreit sein werden.

FC Neuhadern (Aufsteiger)

Trainer: Maximilian Zgud-Schoeppner

Meister-Kandidat: Bad Heilbrunn, Garmisch-Partenkirchen, Denklingen oder Murnau als Geheimfavorit.

Saisonziel: Wollen in der Liga bleiben. Wir wollen von Anfang an unser Punktesaldo so sammeln, dass wir relativ schnell nichts mehr mit unten zu tun haben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Läuft gut. Die Kennenlernphase ist abgeschlossen. Jungs ziehen gut mit und haben Bock, in der Bezirksliga Gas zu geben.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf attraktive Gegner. Dass die Saison auch einfach wieder losgeht.

FC Hellas München (Aufsteiger)

Trainer: Adis Letica

Meister-Kandidat: Haidhausen, Bad Heilbrunn, Garmisch-Partenkirchen oder Denklingen.

Saisonziel: Guten Fußball spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun zuhaben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Nicht so zufrieden, weil es mit den Neuzugängen schleppend läuft. Die Jungs ziehen aber gut mit. Die Ergebnisse sprechen bisher nicht für uns, haben alle drei Spiele verloren.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf drei Schiedsrichter. Und die schönen Rasenplätze.

FC Deisenhofen II (Aufsteiger)

Trainer: Felix Scherer

Meister-Kandidat: Garmisch-Partenkirchen.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Die Vorbereitung läuft gut. Da wir eine hohe Trainingsbeteiligung haben, ist in den Einheiten guter Zug drin. Die Spiele waren bisher auch vielversprechend und wir spielen uns langsam ein.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf eine ausgeglichene und spannende Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Außerdem auf drei Schiedsrichter. Das ist schon ein enormer Mehrwert im Vergleich zur Kreisliga.

TSV Murnau (Aufsteiger)

Trainer: Sven Teichmann

Meister-Kandidat: Absteiger aus der Landesliga (Bad Heilbrunn, Garmisch-Partenkirchen).

Saisonziel: Möchten nichts mit dem Abstieg zu tun haben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Sehr zufrieden. Die Mannschaft setzt das vom Trainerteam Vorgegebene sehr gut um.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die Derbys.

BCF Wolfratshausen

Trainer: Heinz Tochtermann

Meister-Kandidat: Haidhausen.

Saisonziel: Gesicherter Mittelfeldplatz.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Wir sind noch in der Kennenlernphase. Durch den Umbruch ist es etwas holprig, aber die Mitarbeit ist sehr gut.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf viele Oberland-Derbys, die wieder mehr Interesse wecken werden und dementsprechend eine Qualitätssteigerung mit sich bringen.

TSV Großhadern

Trainer: Markus Diebel

Meister-Kandidat: Verein aus dem Oberland: Murnau (Geheimfavorit), Penzberg oder Raisting.

Saisonziel: Klassenerhalt.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Läuft sehr gut. Ziehen alle super mit. Die Jungs sind motiviert.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf viele, viele geile Stadien. In Murnau war ich noch nie, in Garmisch war ich noch zu meiner aktiven Zeit. Ganz besonders freue ich mich aber natürlich aufs Derby gegen Neuhadern.

SV Aubing

Trainer: Patrick Ghigani

Meister-Kandidat: Haidhausen, Denklingen oder Aubing.

Saisonziel: Die Mannschaft formen und stabilisieren. Außerdem Jugendspieler integrieren und ranführen.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Sehr zufrieden. Die Jungs ziehen alle mit. Wir haben eine gute Intensität in unseren Einheiten.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf unsere Heimspiele und auf unsere Fans.

Wolfgang Krebs freut sich mit dem MTV Berg auf interessante Derbys. © Jaksch

MTV Berg/Würmsee

Trainer: Wolfgang Krebs

Meister-Kandidat: Haidhausen oder Penzberg.

Saisonziel: Gesichertes Mittelfeld.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Vorbereitung ist eher schwierig. Urlaub und Studium gestalten gemeinsames Arbeiten problematisch.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf ein paar neue Mannschaften und interessante Derbys.

SV Raisting

Trainer: Johannes Franz

Meister-Kandidat: Schwer zu sagen. Haidhausen oder Murnau könnten oben stehen.

Saisonziel: Aktuell steht noch kein Saisonziel. Das wird die Mannschaft noch bestimmen. Grundsätzlich versuchen wir, die vergangene Saison zu bestätigen (letztes Jahr vierter Platz, Anm. d. Red.).

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Es sind gute Ansätze zu sehen, allerdings bin ich auch froh, dass wir noch Zeit haben. Gerade mit den vielen Neuzugängen muss sich alles erstmal einspielen und finden. Zudem hat sich noch keine Elf herauskristallisiert, die ich im Kopf hätte für das erste Saisonspiel. Jeweils eine gute Halbzeit gegen Kaufering und Nord-Lerchenau macht allerdings Hoffnung.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf viele packende Duelle mit den Teams aus dem Umkreis. Man kennt sich untereinander und da ist dann immer eine besondere Brisanz in den Spielen. Zudem werden genau diese Partien wieder mehr Zuschauer verfolgen, was natürlich auch immer ein Anreiz ist. Außerdem freue ich mich auf die Aufgabe, die namenhaften Offensivreihen der Mannschaften versuchen, in Schach zu halten. Allen voran Müller, Kutter und natürlich Grgic, den wir selber zu dieser Form entwickelt haben.

TSV Neuried

Trainer: Josip Hrgovic

Meister-Kandidat: Haidhausen.

Saisonziel: Schwer zu sagen. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die zwar viel Potenzial hat, aber auch Zeit braucht. Intern haben wir über Ziele noch nicht gesprochen. Deswegen möchte ich hier noch nichts konkretes sagen.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Es läuft bisher gut. Die Jungs ziehen super mit und nehmen die Dinge, an denen wir arbeiten, gut an und versuchen, es gleich umzusetzen. Macht aktuell viel Spaß, mit der Mannschaft zu arbeiten.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Ich freue mich grundsätzlich immer darauf, wenn Spiele kommen, in denen es um etwas geht und das Adrenalin und der Ehrgeiz einen packt. Ich will immer gewinnen. Zudem freue ich mich sehr darauf, die Entwicklung unserer jungen Mannschaft in den nächsten Monaten zu sehen.

SpVgg 1906 Haidhausen

Trainer: Bernd Gegenfurtner

Meister-Kandidat: Penzberg.

Saisonziel: Aufstieg.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Sehr zufrieden, wenn man bedenkt, wie viele Ausfälle wir gerade haben (sechs Stammspieler).

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Unserer Mannschaft beim Umsetzen unserer Vorgaben, wie wir Fußballspielen wollen, zuzusehen.

1. FC Penzberg

Trainer: Simon Ollert

Meister-Kandidat: Haidhausen oder Murnau.

Saisonziel: Unseren Umbruch und Prozess erfolgreich meistern und bestenfalls wollen wir vorne mitspielen (Platz eins bis fünf).

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Sehr zufrieden, weil sie mir aufzeigt, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Die Mannschaft zieht gut mit und der Prozess ist im vollen Gange. Die Integration der zahlreichen Neuzugänge funktioniert auch sehr gut, was oftmals nicht selbstverständlich ist.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die zahlreichen Derbys. Und persönlich freue ich mich darauf, dass ich mich mit den anderen interessanten Trainern messen kann. Es wird für alle eine spannende und herausfordernde Saison.

Unterpfaffenhofens Trainer Franco Simon wünscht sich weniger Ausfälle als letzte Saison. © Dieter Metzler

SC Unterpfaffenhofen-Germering

Trainer: Franco Simon

Meister-Kandidat: Haidhausen.

Saisonziel: Klassenerhalt. Und, dass wir weniger Ausfälle als letzte Saison haben.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Welche Vorbereitung? Es geht definitiv immer besser. Aber egal. Wir sind da, wenn‘s los geht.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die neuen Mannschaften und Plätze in der Liga, wie zum Beispiel in Garmisch-Partenkirchen.

VfL Denklingen

Trainer: Markus Ansorge

Meister-Kandidat: Murnau oder Haidhausen.

Saisonziel: Sicherer Mittelfeldplatz.

Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung? Soweit zufrieden. Trainingsbeteiligung ist gut. Auch in den Vorbeteitungsspielen sieht man gute Ansätze. Ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg.

Worauf freust du dich am meisten in der kommenden Saison? Auf die vielen Spiele gegen die Oberlandteams. Und natürlich auf unsere Heimspiele. War letzte Saison immer ein "Volksfest" mit unseren tollen Fans im Rücken.