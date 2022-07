1. FC Garmisch-Partenkirchen fehlt noch Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit

Von: Oliver Rabuser

Sieht den Testspiel-Sieg als Fortschritt an: Florian Heringer, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. © Andreas Mayr

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen schafft im zweiten Anlauf seinen ersten Testspielsieg. Das 2:1 beim ASV Habach wertet Trainer Florian Heringer als Fortschritt auf dem Weg zu einem neuen Teamgefüge.

Garmisch-Partenkirchen – Doch hätte der Landesligaabsteiger aufgrund der konditionellen Vorteile am Ende deutlicher gewinnen müssen. Wenigstens bis zur Pause war das Match beim Kreisligisten ein Gradmesser.

Habach führte giftige Zweikämpfe. Heringer räumt ein, dass seine Elf die Anfangsphase „nicht so gut gelöst“ habe. In diese Zeit fiel auch der Führungstreffer des ASV. Ein Wachmacher für die Werdenfelser. Sie spielten plötzlich munter mit und kamen zu einem Doppelschlag durch Jonas Poniewaz und den unermüdlichen Sandu Poplacean. „Die Tore sind herausgespielt worden, wie es besprochen war“, lobt Heringer. Der Kader füllt sich langsam wieder.

Viele Rückkehrer beim 1. FC

Langzeit-Urlauber Lukas Kunzendorf kam im zweiten Abschnitt ebenso in die Partie wie Torjäger Moritz Müller. Florian Langenegger und Christoph Schmidt als potenzielle Führungskräfte stoßen bald wieder zum Mannschaftstraining, bei Majid Al-Khaffaj (nach kurzer Blessur) und Momo Diaby (kehrt Ende des Monats nach Deutschland zurück) wird sich zeigen, wie und wo sie sich einsortieren. Erstmals konnte sich zudem Julian Bittner über 90 Minuten als vormaliger Torjäger der Reserve präsentieren. Auch Selvedin Mesanovic wird seine Einsatzzeiten im Angriff erhalten. Angetan ist Heringer vom Mittenwalder Kevin Hock, weil der mit seiner Einstellung Defizite im technischen und taktischen Bereich zu weiten Teilen auffängt. „Mentalität ist das A und O im Fußball.“

Feilen müssen die Garmisch-Partenkirchner noch an Konsequenz und Kaltschnäuzigkeit. Als bei den Habachern die Kräfte sichtlich nachließen, versäumte es der 1. FC, weitere Torerfolge zu generieren. „Chancen haben wir einige leichtfertig vergeben“, bilanziert Heringer. Mehr aber störten ihn jene Szenen, die zu weiteren Möglichkeiten hätten führen müssen. „Räume zu wenig genutzt, der letzte Pass oft schlampig.“ Am Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr, steht für den 1. FC die Generalprobe bei Heringers Ex-Verein TSV Peißenberg an.