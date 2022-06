1. FC Garmisch-Partenkirchen: Kommunikation zwischen Erster und Zweiter im Fokus

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Links folgt auf rechts: Stefan Lorenz (r.) übergibt das Zepter der Zweiten an Sascha Staab. © Oliver Rabzser

Eine von diversen mehr oder minder gravierenden Problemzonen beim 1.FC Garmisch-Partenkirchen ist vorerst abgearbeitet.

Garmisch-Partenkirchen – Nach einem Katastrophenjahr und dem daraus resultierenden Abstieg wird die Reserve des 1.FC Garmisch-Partenkirchen auch in der A-Klasse fortbestehen. Entgegen ursprünglicher Gedankenspiele wird Sascha Staab Cheftrainer. Der 49-jährige Franke unterstützte bislang Stefan Lorenz an der Seitenlinie und ersetzt nunmehr den zur SG Oberau/Farchant abwandernden Coach als Hauptverantwortlicher für die Zweite Mannschaft.

Es war keine leichte Geburt, die da im Zuge der Vorstandsitzung unmittelbar nach dem Doppelabstieg der Herrenteams vonstatten ging. Dass es mit der Ersten in der Bezirksliga weitergehen würde, stand außer Frage. Zumal nach Rückfrage von Neu-Trainer Florian Heringer versichert wurde, dass zu den bekannten Abgängen keine weiteren hinzukommen würden. Lediglich ein paar Zugänge hätte man noch gerne.

Reserve-Team wäre fast abgemeldet worden - Staab übernimmt das sinkende Schiff

Ganz anders war der Fall bei der Reserve gelagert. „Gedanken, das Team abzumelden, waren schon da“, räumt Staab ein. Es fehlten Perspektive und Lösungen. „Abstieg, kein Trainer, kleiner Kader“, fasst Staab die Widrigkeiten zusammen. Eines der Aushängeschilder im Landkreis ohne Zweite Mannschaft? Die Außenwirkung wäre verheerend gewesen. So entschloss sich Staab, über seinen Schatten zu springen und die Aufgabe zu übernehmen, ein neues Team zu formen. Eigentlich ging seine Tendenz dahin, wieder etwas in den jüngeren Jahrgängen zu entwicklen. Die Kehrtwende war ob der Nöte keinesfalls selbsterklärend. „Ich habe sehr mit mir gekämpft.“ Doch da war dieser eine Aspekt, der ihn nicht losließ. „Ich wäre der Falsche, wenn ich als Jugendleiter unseren Talenten keine Perspektive geben könnte.“ Also erklärte sich Staab bereit, die heikle Mission zu übernehmen.

Sinan Erdem: neuer Co-Trainer der Zweiten. © OLiVer Rabuser

Schnell fand sich ein Helfer. Sinan Erdem, früher Aktiver in der Zweiten und Dritten, übernimmt die Rolle des Co-Trainers. In zahlreichen Gesprächen mit Spielern wurde ermittelt, wer wann wie oft zur Verfügung steht. Beqir Loshi, Teammanager der Bezirksliga-Elf, mühte sich im Hintergrund nach Kräften. Das Resultat kann sich sehen lassen. Zumindest auf den ersten Blick. 30 Kicker sagten zu, jedoch stehen hinten einigen Fragezeichen. Studium, Auslandsaufenthalt – die üblichen Geschichten. Doch es gibt auch Lichtblicke: Vom FC Megas siedeln die Brüder Jalal und Hassan Khalil über, den Schweizer Luca Sidler hat es beruflich in die Region verschlagen, und der Bosnier Edis Bahtic (35) wird einer der wenigen Routiniers im Kader sein. Von der nicht mehr existenten Dritten stoßen einige Überbleibsel zur Reserve, überdies sind mittlerweile weitere Talente aus der U19 spielberechtigt für den Seniorenbereich.

Bindung zur Ersten Mannschaft muss wieder hergestellt werden - „1.FC besteht nicht nur aus der Ersten“

Die Basis, eine Mannschaft in der A-Klasse an den Start schicken zu können, sieht Staab damit als vorhanden an. Am Mechanismus zwischen den Teams müsse hingegen einiges optimiert werden. Die aktuelle Situation im Verein bietet keinerlei Raum für Bedingungen. Deswegen verpackt Staab die Forderung an Sportvorstand Arne Albl und Coach Heringer als ein in Klartext formuliertes Ersuchen. Die Bindung zur Ersten Mannschaft sei in den vergangenen Jahren „etwas eingeschlafen“. Sie ist aus Sicht des Jugendleiters aber unabdingbar. „Wir brauchen diese Verknüpfung, aber da muss von oben auch etwas kommen.“ Heißt: Die Talente sollen bewusst für die Bezirksliga vorspielen, dann aber auch entsprechend gefördert werden, nicht nur den Kader auffüllen und dann schmerzlich in der Reserve vermisst werden. Kurzum: Die Fehler der Vergangenheit sollen sich nicht wiederholen. „Zuletzt gab es wenig Wertschätzung für die Reserve“, stellt Staab fest, „da ist einiges an Verbesserungspotenzial da.“

Gilt für Vereinsleben und Unterstützung in vielerlei Hinsicht gleichermaßen. „Der 1.FC besteht nicht nur aus der Ersten. Der Unterbau muss genauso gepflegt werden.“ Vorstand Albl beklagte zuletzt die fehlende Manpower innerhalb des Klubs. Mit Staab geht nun der erste Funktionär mit positivem Beispiel voran.