SG FC Oberau/ TSV Farachant: Die Enttäuschung weicht schnell - Zweite Chance steht bevor

Freud’ und Leid nah beieinander Während hinten die Dießener feiern, sieht die Stimmungslage bei den SG-Kickern (v.l.) Paul Colorio, Tobias Huch und Kapitän Dominik Korthals ganz anders aus. Foto: Andreas Kögl © Andreas Kögl

Während ein paar Meter weiter der eine oder andere eine Abkühlung im Ammersee suchte, gingen die Fußballer der SG Oberau/Farchant am Sonntagnachmittag beim MTV Dießen tatsächlich baden.

Dießen - Das 1:2 bedeutete das Aus in Runde eins der Relegation zur Kreisklasse. „Klar sind wir erst mal sehr enttäuscht“, resümiert Trainer Sascha Handke. „Dießen war in der zweiten Halbzeit etwas griffiger. Deshalb geht es insgesamt in Ordnung, dass sich der MTV durchgesetzt hat.“ Doch eines ist auch klar: Es gibt die zweite Chance für die SG aus dem Loisachtal. Am Mittwoch geht es in Huglfing gegen den SV Raisting II.

Es bleibt nicht viel Zeit, um Trübsal zu blasen. Und tatsächlich: Nach der kurzen Phase der Enttäuschung richteten die SG-Kicker den Blick schnell nach vorne. Vielleicht können sie dann wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen. Denn der personelle Aderlass war am Pfingstsonntag bei allem Kampfgeist nicht zu kompensieren.

Ähnlich wie im Hinspiel - Heimelf trifft nach 25 Minuten

Zu Beginn dieses Rückspiels bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie am Donnerstagabend in Oberau. Nur, dass diesmal die Dießener mit weiten Diagonalbällen etwas gefährlicher waren. Brenzlig wurde es schon nach einer knappen Viertelstunde. Luis Vetter war der Empfänger eines solchen weiten Schlages auf die rechte Außenbahn. Der MTV-Torjäger zog nach innen, John Keen im Kasten der SG aber lenkte den Ball noch an die Querlatte. Auf der anderen Seite strich ein Kopfball von Christoph Fischer knapp über den Querbalken.

Nach 25 Minuten war dann klar, dass es an diesem Nachmittag nicht in die Verlängerung gehen würde: Zunächst parierte Keen wieder, danach aber reagierte Dießens Alexander Hummer als einziger hellwach. Während viele dachten, der Leder würde zur Ecke über die Torauslinie trudeln, setzte er nach und passte zurück ins Zentrum, wo Moritz Loh das 1:0 markierte.

SG Oberau hatte die Riesenchance zum Ausgleich - Anschlusstreffer dann zu spät

Nach dem Seitenwechsel bekam die SG die große Chance zum Ausgleich: Lukas Nicoloso kam im Strafraum zwar in Bedrängnis, aber doch relativ ungehindert zum Abschluss, scheiterte aber an MTV-Keeper Marcel Bischeltsrieder. Inzwischen prasselte der Regen nur so herab auf den Rasen. Das machte die Begegnung nicht attraktiver. Die Gäste wollten, das sah man ihnen an, aber ungenaue Zuspiele ließen wenig Erbauliches zu. Ein Lapsus führte auch zum 0:2. Erneut musste Loh nur einen Querpass über die Linie drücken (80.).

Mit dem Mute der Verzweiflung warf die SG Oberau-Farchant noch einmal alles nach vorne. Selbst in der Schlussphase mit einem Mann weniger, nachdem Christoph Fischer Gelb-Rot gesehen hatte. Und tatsächlich ließ ein direkt verwandelter Freistoß von Korbinian Bäuerle in der Nachspielzeit ein wenig letzte Hoffnung aufkeimen. Ein 2:2 hätte ja gereicht. Doch Paul Colorio rutschte bei seinem Schussversuch weg, und direkt danach war dann auch Schluss in Dießen.

MTV Dießen – SG Oberau-Farchant 2:1

Dießen: Bischeltsrieder – Vief, Schranner, Verhülsdonk, V. Weber, Kropp, Loh, Vetter, Hummer, Sedlmeier, Plesch. – Eingewechselt: B. Weber, Anklam, Pachebat, Sepperl.

SG Oberau: Keen – Kärstedt, Leischer, Bär, Fischer, D. Korthals, Wackerle, Nicoloso, Bäuerle, Colorio, Salzmann. – Eingewechselt: Lorenz, Huch, Maihofer.

Schiedsrichter: Martin Holzhauser (FC Penzing). – Zuschauer: 319. – Tore: 1:0 (25.), 2:0 (80.) Loh, 2:1 (9.+3) Bäuerle.

Gelbe Karte: Sepperl – Fischer.

Gelb-Rote Karte: Fischer (88./SG).