Tandem-Lösung für TSV Murnau II: Ohlstadts Ex-Coach Jan Tischer übernimmt Co-Trainer-Posten

Von: Andreas Mayr

Ex-Ohlstadt-Coach Jan Tischer wird Co-Trainer beim TSV Murnau II. In Zukunft wird er an der Seite von Michael Schmid arbeiten. © OLIVER RABUSER

Einen Teil der Relegationsspiele hatte Jan Tischer als Zuschauer verfolgt. Diesen Blick aus der Distanz hat es gebraucht, um herauszufinden, wie es für ihn weiter gehen sollte.

Murnau – Nun weiß der frühere Kreisliga-Trainer, der im Mai den SV Ohlstadt verlassen hat, was er will: einen Job als Zuarbeiter. „Ich bin noch nicht wieder bereit, ein Team eigenverantwortlich zu übernehmen. Dafür habe ich noch nicht die Kraft“, sagt der 42-Jährige.

Wie er bei der Aufstiegsfeier die Murnauer Fußballer im Freudengetümmel erlebte, wie ihn die Vereinsgrößen Wolfgang Walser oder Phillip Zoepf freudig begrüßten, wie er seine ganzen ehemaligen Kicker – Georg Kutter, Moritz Winkler, Stefan Krug – wiedersah, kamen Gefühle hoch: „Das hat sich vom Herzen her gut angefühlt.“ Wenige Tage später traf er sich mit Abteilungsleiter Michael Adelwart und finalisierte seine Rückkehr an die Poschinger-Allee. Zur nächsten Saison unterstützt Jan Tischer die Reserve des TSV, bildet mit Michael Schmid ein Trainerduo in der A-Klasse.

TSV Murnau II rückt in den Fokus

Die Murnauer schalten damit im Seniorenbereich einen weiteren Gang nach oben. Nach der Ersten rückt die Zweite in den Fokus. „Das zeigt den Spielern und nach außen, dass wir in der Zweiten anschieben wollen“, sagt Adelwart. Viele Vereine „wären froh, wenn sie so ein Trainerteam hätten“, betont Schmid. Gemeint sind natürlich Erste Mannschaften. Schmid rückt in die Verantwortungsposition. „Er ist der Boss“, bekräftigt Tischer. Doch er hat selbst lange genug mit Tandem-Lösungen gearbeitet, um zu wissen, wie sich die Szenerie gewandelt hat. „Es braucht nicht mehr den einen Dompteur.“

Gemeinsam planen und entwerfen sie Training wie Spieltaktik. Ein „Arbeiten auf Augenhöhe“ verspricht Schmid. Für Adelwart gibt’s keine bessere Lösung, zumal er Tischers Charakterzüge als loyaler Zuarbeiter kennt. „Vom Jugendleiter bis zum Trainer. Der hat viel gemacht im Verein und ist sich nicht zu schade, irgendwo mitzuhelfen.“ Für Tischer, das war in Ohlstadt nicht anders, steht stets das Wohl des ganzen Vereins im Mittelpunkt. „Es gibt nicht nicht Erste, Zweite, A-Jugend – es gibt nur den TSV Murnau.“

Konkurrenzkampf wird groß bei Murnau

Der Klub mit dem riesigen Nachwuchskomplex steht vor einer großen Aufgabe. Alleine der Kader der Reserve umfasst 22 Kicker. Ähnliche Dimensionen erreichen die Spielerpools der Bezirksliga-Mannschaft wie der U19. Der Abteilungsleiter hat bereits einigen Akteuren mitgeteilt, dass es schwer wird mit Spielzeit in der neuen Saison. „Die Mannschaft wird sich verändern“, sagt auch Schmid. Wer in der Bezirksliga nicht zum Zug kommt, soll in der Reserve seine Minuten sammeln. Ähnlich verhält es sich mit den Talenten der Landesliga-U19. Konkurrenzkampf erwartet alle. Sieht man schon in der Vorbereitung, in der Schmid und Tischer üppige sechs Testspiele angesetzt haben. „Wir müssen schauen, wie wir das Ganze zusammen und die Jungs bei Laune halten“, sagt Tischer.

Nach dem Aufstieg der beiden stärksten Teams – Krün und Söchering – verbleibt eine A-Klasse ohne Favoriten. Viele Konkurrenten sehen Murnau dieses Vakuum füllen. Schmid mag die Rolle nicht sonderlich. Zumal er in jeder der 14 Partien Derby-Charakter erwartet. Noch ist nicht abzuschätzen, wie seine junge Mannschaft, die eh wöchentlich anders aussehen dürfte, damit umgeht. Ziel ist aber ein Platz unter den ersten Drei, um in der Rückrunde in die Aufstiegsrunde zu kommen. „Dafür machen wir’s. Das muss unser Anspruch sein.“