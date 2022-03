Fußballerinnen des TSV Murnau mit Derby zum Auftakt

Von: Andreas Mayr

Nach verpatztem Saisonstart dürfen die Murnauerinnen um (v.l.) Simone Goldhofer, Franzi Fischer und Annika Doppler reichlich jubeln. © Andreas Mayr

Die Fußballerinnen des TSV Murnau treffen zum Auftakt in das Fußball-Jahr 2022 im Landesliga-Derby auf den MTV Dießen.

Murnau – 20 Punkte zur Winterpause? Das hatte kaum einer für möglich gehalten. In der Vorrunde haben sich die Murnauer Fußballerinnen mit einem einmaligen Lauf in der Landesliga zum Ende hin ein Zehn-Punkte-Polster erspielt.

Um nicht doch noch in die Gefahrenzone zu rutschen, hat der TSV die Vorbereitung ernster genommen als noch im Sommer. Bereits im Januar startete Annika Doppler Fitnesseinheiten via Internet. Einen Monat später wechselte Murnau auf den Kunstrasen. Trainer Tobias Weber fokussierte sich aufs Passspiel. „Wenn man das mit vor fünf Jahren vergleicht, sind das Welten Unterschied.“ Am Sonntag startet nun die bisher anspruchsvollste Expedition in der Geschichte der Frauensparte – der Klassenerhalt soll her. Mit dem Oberland-Derby gegen den MTV Dießen (15.30 Uhr) eröffnet Murnau die Rückserie.

Weber blieb seinem Leitsatz – Testspiele gegen höherklassige Teams – treu. Die Partien gegen Drittligist Wacker München (2:7) und Bayernligist Stern München (3:1-Sieg) eigneten sich hervorragend zum Aufwärmen. Gerade das Duell gegen Wacker imponierte. In Hälfte eins (1:2) sah Weber kaum einen Unterschied gegen den Regionalligaklub. Um den Auftakt gegen Dießen zu simulieren, schob der TSV einen Test gegen den SV Innsbruck (3:1) ein, der dem MTV ähnlich ist. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Weber. Gegen den Lokalrivalen unterstützen mit Eva Zöller und Veronika Schauer zwei, die eigentlich schon aufgehört hatten. Stürmerin Zöller hat wieder regelmäßig trainiert. Sie ist als Ersatz für die verletzte Doppler eingeplant. Einen Abgang hat Murnau zu verkraften: Die 16-jährige Vanessa Cardoso geht zurück nach Portugal. (Andreas Mayr)