GAP-II-Coach Wollenberg hofft auf Rang zwei zur Winterpause

Trainer lobt Stützen Riesch, Kautecky und Eichschmid

von Christian Fellner schließen

Marcel Wollenberg hat schon ausgetüftelt, wie es für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen II im Idealfall ausgehen könnte bis zum Ende der Spiele in diesem Jahr. „Peißenberg kann nur noch einmal punkten.

Garmisch-Partenkirchen – Wenn Münsing einmal patzt und wir zweimal gewinnen, dann sind wir Zweiter.“ So weit die Theorie. Ob allein schon die Kicker der Reserve vom Gröben ihren Teil beitragen, wird sich zeigen. „Schön war’s in jedem Fall“, sagt der Trainer.

Für möglich hält es Wollenberg. Der ESV Penzberg, Gegner am Samstag im heimischen Stadion, ist sicher nicht übermächtig. „Aber sehr unangenehm“, fügt der Coach gleich an und denkt ans Hinspiel, in dem der 1. FC knapp 3:2 gewann. Er macht das an der robusten Spielweise der Eisenbahner aus Penzberg fest. „Vielleicht hilft uns der große Platz ein wenig, dass wir den intensiven Zweikämpfen etwas aus dem Weg gehen können.“ Ball laufen lassen, Spiel breit machen – das hilft gegen die Grätschen des Gegners.

Am Personal dazu mangelt es nicht. Auch wenn derzeit einige der bisherigen Stammkräfte in der Landesliga den Kader auffüllen. „Ist doch gut für sie“, urteilt Wollenberg. Er hat seine Säulen, auf die Verlass ist. Matthias Riesch, Stefan Kautecky, Hannes Eichschmid – das sind Stützen, die Ruhe reinbringen und vorangehen. „Sie sind wichtig für uns, und sie ziehen die Jungen mit.“ cf