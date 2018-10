GAP II: Wollenberg kann gegen Eglfing „aus dem Vollen schöpfen“

Effektivität ist Trumpf

von Christian Fellner schließen

Eine der Grundvoraussetzungen stimmt schon mal für dieses Wochenende beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen II: Das Landesliga-Team spielt nicht am selben Tag. „Das macht es leichter“, betont Reserve-Trainer Marcel Wollenberg.

Nicht etwa, weil seine Kicker aus der Kreisklasse aktuell bei der ersten Garde so gefordert sind, aber sie müssen eben die Bank auffüllen. Treten beide Mannschaften zeitgleich an, fallen die talentierten Kicker für die der zweite Auswahl weg.

Nicht so am Sonntag in Eglfing. „Wir sind richtig gut aufgestellt, ich kann aus dem Vollen schöpfen“, versichert Wollenberg. Er musste sogar einigen Kandidaten absagen. „Wir können ein paar Spieler schonen, die noch nicht hundertprozentig fit sind, damit sie kommende Woche spielen.“ Dass genau diese Wechselspielchen so reibungslos funktionieren, davon konnte man nicht unbedingt ausgehen. Der Coach aber betont das explizit: „Die Burschen sind unheimlich loyal. Du musst da halt von vornherein mit offenen Karten spielen.“

Eglfing erwartet Wollenberg als zähen Gegner. „Mit dem Messer zwischen den Zähnen im Zweikampf“, sagt der Coach. „Das Gute ist, dass der ASV in seiner Situation ja was tun muss.“ Von seiner Elf erhofft er sich in erster Linie Effektivität. „Wenn wir die Chancen nutzen, können wir dem Gegner vielleicht früh den Zahn ziehen.“ cf