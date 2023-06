Vorrunde beim Erdinger Meister Cup: GAP will sich in Altötting für Finale qualifizieren

Von: Sven Sartison

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen vertritt beim Erdinger Meister Cup die Bezirksliga Süd. © Oliver Rabuser

Beim Erdinger Meister Cup treffen die Meister der vergangenen Saison aufeinander. Für die Bezirksliga Süd tritt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen an.

Gemeinsam mit Erdinger Weißbräu sucht der Bayerische Fußball-Verband (BFV) auch heuer wieder den „Meister der Meister“. Beim Erdinger Meister-Cup treten die 173 Titelträger der abgelaufenen Saison von der A-Klasse bis zur Verbandsliga aus dem Freistaat gegeneinander an. In der Vorrunde Südost ist am Sonntag, 2. Juli, auch der 1. FC Garmisch-Partenkirchen als Meister der Bezirksliga Süd dabei.

Beim Turnier in Altötting bekommen es die Kicker vom Gröben in der Vorrundengruppe E mit dem SV Bischofsmais, dem FC Hörgersdorf sowie der SG Otzing-Niederpöring/Tabertshausen zu tun. Im Anschluss findet die K.o.-Runde statt. Sollte der 1. FC unter die besten Drei kommen, dürfen die Werdenfelser am Samstag, 8. Juli, zum großen Landesfinale beim TSV Gaimersheim. Zu gewinnen gibt es neben einem Wanderpokal auch ein fünftägiges Wintertrainingslager für die gesamte Mannschaft. (son)