Garmisch-Partenkirchen rutscht nach fünfter Auswärtspleite weiter ab

„Vielleicht ist bei einigen die Psyche angeknackst“

von Oliver Rabuser schließen

Die Luft wird dünner: Nach der erneuten Auswärtspleite, einem 0:2 beim SV Mering, ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen nur noch drei Zähler vom gefährdeten Tabellenbereich entfernt.

Mering – Fünf Auswärtspleiten in Folge. Das ist eine satte Nummer. Vor allem, wenn man bedenkt, wie stark und souverän der 1. FC zumeist vor eigenem Publikum auftritt. Die jüngste Niederlage in Mering (beim Drittletzten) ist gleichzeitig das siebte sieglose Spiel auf fremden Plätzen. In der Auswärtstabelle stehen die Garmisch-Partenkirchner längst auf einem Abstiegsrang. Viel fehlt nunmehr auch in der Gesamtrechnung nicht mehr. Sich auf die Heimstärke zu verlassen, ist eine Sache. Doch wird der Druck mit jeder in den Sand gesetzten Auswärtsfahrt größer. Auch das nachzuholende Duell gegen den FC Gundelfingen ist kein Faustpfand. Die meisten der Kellerkinder haben ebenfalls noch einen Nachholtermin.

In Mering beim 0:2 musste der 1. FC einmal mehr ohne eigenen Torerfolg auskommen. Angesichts seiner beiden Torgaranten Maximilian Berwein und Franz Fischer ein schier unglaublicher Aspekt. Markus Gärtner – Torjäger der Gastgeber – erfüllte hingegen seinen Auftrag, erzielte den Führungstreffer der Schwaben. Lange Zeit blieb die Partie zumindest der Anzeigetafel nach offen. Erst in der Schlussphase schwammen den Werdenfelsern die Felle endgültig davon. Christoph Saller ist genervt vom Gesamtbild. Seine Elf habe wiederholt keine Leistung gezeigt, mit der man gewinnen könne. „Vielleicht ist bei einigen die Psyche schon angeknackst“, mutmaßt der Trainer. Mering war kein übermächtiger Gegner, lief den 1. FC nur selten an. „Aber wir nutzen diese Freiräume nicht“, moniert Saller. Der 44-Jährige beobachtete ein Kurzpassspiel, das Kritik verdient. „Einfachste Bälle wurden nicht angebracht.“ Sobald dann die sonst so zuverlässige Offensivreihe keinen Sahnetag erwischt, lässt sich ein tief stehender Gegner nur schwer knacken.

Wie so oft begann der 1. FC gefällig, erspielte sich zwei, drei Möglichkeiten – ohne den ganz zwingenden Moment. Doch auch der Rückschlag entstand nach bewährtem Strickmuster: dem individuellen Fehler. Momo Diaby leistete sich ein „dummes Foul“ nahe der Sechzehnerlinie. Dass der Freistoß von Gärtner zu allem Überfluss in die Torwartecke rauschte, wollte Saller seinem Torwart Stefan Schwinghammer nur bedingt ankreiden. „Er hat in der zweiten Halbzeit mehrere Male überragend gehalten.“ Auf Garmisch-Partenkirchner Seite landete ein Berwein-Freistoß dagegen nur am Außenpfosten. Insgesamt habe seine Elf es nicht hinbekommen, „richtig gute Chance“ herauszuarbeiten. Saller thematisierte „zu wenige hochwertige Alternativen“. Einmal mehr blieb es beim Standardwechsel von Sandu Poplacean. „Es fehlt der Druck, die Quantität im Kader. So sinkt die Formkurve automatisch.“ Nach einem weiteren Fauxpas von Diaby konterten sich die Meringer relativ simpel zum 0:2-Endstand.