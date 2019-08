Garmisch-Partenkirchen tritt gelöst gegen Gilching an

1. FCGP überraschend Dritter

von Oliver Rabuser schließen

Schöner kann eine Momentaufnahme nach fünf Spieltagen nicht aussehen. Die drei noch ungeschlagenen Teams führen die Tabelle der Landesliga Süd an. Mit dem FC Gundelfingen und Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen war zu rechnen.

Garmisch-Partenkirchen– Dass aber der 1. FC Garmisch-Partenkirchen das Trio komplettiert, kommt unverhofft. Enthusiasmus erfüllt die Mannschaft. Zur rechten Zeit erinnern da Christoph Saller und sein Trainerstab mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an den Entwicklungsprozess – der bei Weitem nicht abgeschlossen ist. „Gelöst sein im Training ist in Ordnung“, sagt Saller. Aber nicht, wenn seine Männer dabei den Fokus verlieren. Der gilt nun dem Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried.

Der Coach ist entspannt, da helfen die jüngsten Ergebnisse sicher. Groß darüber reden will er nicht. Der 45-Jährige weiß, dass die Mission Klassenerhalt erst in den Anfängen steht, zu viel Trubel in die falsche Richtung führt. „Wie schnell es gehen kann, hat man letztes Jahr gesehen.“ Saller erinnert damit an das beispiellose Abrutschen ab dem Spätherbst. Doch es gibt gute Argumente, die gegen eine Wiederholung in ähnlicher Form sprechen.

Im Aufstiegsjahr standen meist 12 oder 13 Kicker mit Landesligaformat auf dem Spielbericht. Der Rest war praktisch Füllmaterial aus der Reserve. So lassen sich weder Verletzungen adäquat auffangen noch ein Konkurrenzkampf schüren. Ganz anders heuer. Der 1. FC hat seine Hausaufgaben gemacht, seine Belegschaft als stimmige Mischung aus Quantität und Können zusammengestellt. Unter der Woche trainierten an beiden Übungstagen je 18 Feldspieler. „Diese Qualität macht Spaß“, sagt Saller. Er spüre den Ehrgeiz des Teams, sich weiterzuentwickeln.

Lob und Kritik dosiert der Trainer bewusst. Nach dem 5:0-Erfolg in Ehekirchen etwa stellt Saller klar, dass es „keinen Grund zum Abheben“ gebe. Das Team könne sich stetig verbessern. Vor allem im konsequenten Torabschluss. Da hat sich zuletzt einiges getan. Neun Tore in zwei Auswärtspartien zeugen davon. Saller aber fordert mehr, einen noch besseren Umgang mit den Gelegenheiten. Sodass auch mal eine Halbchance zum Erfolg führt. „Nicht jeder Gegner gibt uns so viele Möglichkeiten.“ Auch die Ordnung, die sein Team im Gefühl des sicheren Sieges immer wieder vernachlässigt, ist für Saller ein wichtiges Thema. Durch die defensivere Ausrichtung habe man „zu viel zugelassen“. Punkte, die er schon im Heimspiel optimiert sehen will – von einer weitgehend bewährten Mannschaft.

Die angekündigte Rotation könnte gering ausfallen, obwohl sich mehrere Reservisten einen Einsatz „absolut verdient hätten“. Der Trainingsfleiß der Spieler aus dem zweiten Glied sei unbestritten. Gerade Momo Diaby, Michel Naber, Lukas Kunzendorf und Jonas Schrimpf sind „dicht dran sind“. Für Saller hat aber die aktuelle Homogenität einen hohen Wert. Viele Wechsel könnten sie zerstören, Saller setzt auf „punktuelle“ Veränderungen der Startelf. Zudem bekommen die Ersatzspieler durch Einwechslungen ihre Chance. Schwierige Entscheidungen für den Coach, der aber das Positive hervorhebt. „So stellt man sich als Trainer eine Bank vor.“