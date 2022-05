Garmisch-Partenkirchen und Bad Heilbrunn treffen im direkten Duell in der Relegation aufeinander

Kämpfen um den Klassenerhalt: Garmisch-Partenkirchen und Bad Heilbrunn. © Oliver Rabuser

In der Gruppe Südwest verlor der TSV Gilching/Argelsried mit 1:2 gegen den SV Mering. Für die Gastgeber traf Marcel Ebeling (43.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Garmisch - Obwohl es nicht ganz zum Aufstieg reichte, zog Trainer Peter Schmitt ein positives Fazit: „Für uns ist der dritte Rang ein großer Erfolg“.

Auch der TuS Geretsried konnte am letzten Spieltag überzeugen und erreichte ein 3:3 in Ichenhausen. Für das Team von Trainer Grelics trafen Srdan Ivkovic (47./Elfmeter und 79.) sowie Sebastian Schrills (90.).Trotz der 1:2-Niederlage in Sonthofen reichte es, dank der Ergebnisse der Konkurrenz, für den SC Olching zum Klassenerhalt. „Für uns war es vogelwilde Saison. Wir werden es aber jetzt richtig krachen lassen und ausgelassen feiern“, meinte SCO-Coach Martin Buch. Zwei oberbayerische Teams konnten die Kopf aus der direkten „Abstiegsschlinge“ ziehen, müssen aber in die Relegationsrunde.

So reichte es für den FC Garmisch-Partenkirchen, trotz des 3:2-Heimsieges gegen Liga-Meister TSV Nördlingen, nicht zum direkten Klassenerhalt. Für das Team aus dem Werdenfelser Land schnürte Jonas Schrimpf einen Doppelpack (3. und 56.), außerdem traf Julian Ademi (40.). Mit letztem Kraftaufwand gewann der SV Bad Heilbrunn mit 4:1 beim TSV Gersthofen. Für die Tore sorgten Felix Gellner (41. und 67.), Anton Krinner (44.) und Maximilian Specker (65.). Aber mit der Auslosung für die Abstiegsrunde hatten die beiden Teams kein Glück: Zu kommt es zum direkten Duell zwischen dem SV Bad Heilbrunn und dem FC Garmisch-Partenkichen. Einer der beiden Kontrahenten muss dann definitiv absteigen! (Klaus Kirschner)