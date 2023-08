Gebrauchter Tag für FC Bad Kohlgrub: Ammertaler gehen in Eglfing unter

Von: Andreas Mayr

Besser nicht mehr hinschauen: Bad Kohlgrubs Keeper Nicolas Franz verletzte sich beim vierten Gegentor. FOTO: Andreas mayr © Andreas mayr

Das Ergebnis liest sich nicht schön, aber es hätte bei Weitem schlimmer kommen können für die Fußballer des FC Bad Kohlgrub.

Eglfing – Auch eine zweistellige Niederlage lag im Bereich des Möglichen beim Gastspiel in Eglfing. 1:6 hieß es am Ende für die Ammertaler, bei denen schon nach dem ersten Spiel der Alarm anspringt.

Für Trainer Oliver Pajonkowski konnte man an diesem heißen Sonntag nur Mitleid aufbringen. Die Realität sah nämlich so aus: Die Bad Kohlgruber kamen mit einer Truppe an, der die besten Spieler des Vorjahres fehlten, die konditionell nicht auf der Höhe war und sich auch noch selbst dezimierte, mit einer Roten Karte und einer Zeitstrafe. Auf dem Feld standen einige Leute, die noch nicht in der Kreisklasse aufgelaufen waren. „Da funktionieren die leichtesten Sachen nicht, da kriegst du keinen Zugriff mehr“, sagt er speziell auf die zweite Halbzeit bezogen.

Ausgeglichenes Duell in Durchgang eins

In den ersten 45 Minuten gestaltete Kohlgrub das Duell einigermaßen ausgeglichen, kassierte jedoch zwei Tore nach demselben Muster. Eglfing spielte den Ball in die Tiefe, schickte seine flotten Stürmer mit deutlichen Tempovorteilen ins Duell mit den FC-Verteidigern. „Genau das, was wir nicht wollen“, betont Pajonkowski. Josef Miller (4.) und Korbinian Ertl (10.) nutzten das aus, brachten Eglfing mit 2:1 in Front. Zwischenzeitlich hatte Max Meditz für die Gäste ausgeglichen.

Gegentor Nummer drei – und damit quasi die Entscheidung – fiel per abgefälschtem Schuss von Thomas Ertl nach einem Eckball. Weil sich Kohlgrubs Tobias Langenedder direkt nach dem Wechsel zu einer Beleidigung gegen einen ASV-Kicker hinreißen ließ, spielte der FC in Unterzahl und öffnete sämtliche Schleusen. „Ist halt schwierig, da bist du eh schon gebeutelt“, kommentiert Pajonkowski die Aktion seines Kickers. Kurz vor Ende musste auch noch Torwart Nicolas Franz vom Feld. Er war ohnehin schon angeschlagen aufgelaufen und verletzte sich zudem bei der Aktion zum 1:4. „Eigentlich hätte er gar nicht spielen können.“ Passte zum rundum gebrauchten Tag der Ammertaler. (Andreas Mayr)