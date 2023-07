1. FC Garmisch-Partenkirchen: Gelassenheit statt Nervosität

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der einzige Zugang in der Startelf: Nicolai Bierling (l.) wird einen der Plätze in der Dreierkette des 1. FC gegen die SpVgg Feldmoching einnehmen. © Oliver Rabuser

Das Abenteuer beginnt. Einmal mehr versucht sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen als Neuling in der Fußball-Landesliga. Anders als in den Jahren zuvor mit verjüngter Belegschaft und fortgeschrittenem Umbruch innerhalb der Mannschaft.

Garmisch-Partenkirchen – Nichtsdestotrotz mit viel Zuversicht und Euphorie. „Wir haben einen guten Plan und freuen uns, dass es jetzt losgeht“, kündigt Coach Florian Heringer vor dem Saisonprolog gegen die SpVgg Feldmoching an. Bis Freitag überwog die Erleichterung über das Ende einer fünfwöchigen Schinderei.

„Vorfreude und ein Stück Nervosität werden wohl im Laufe des Samstagvormittags kommen“, blickt der Coach auf den Spieltag. In den drei vorangegangenen Jahren in dieser Klasse hieß es am Ende: Relegation nebst Klassenerhalt, Platz vier oder Relegation und Abstieg. Wo die Reise diesmal hingeht, ist schwer zu prognostizieren. Nimmt man allein Etat und Kader als Indikatoren, gehört der 1. FC mit Sicherheit nicht zum Favoritenkreis der Landesliga Südost.

Doch hinkt diese Aufnahme gewaltig. Denn die Garmisch-Partenkirchner warteten in den vergangenen Jahren als echte Teamplayer auf. Vorbei die Zeiten, als Maximilian Berwein und Franz Fischer mit schillernden Aktionen die Blicke auf sich zogen. Vorbei auch die Zeit, als Moritz Müller trotz Teamplayer-Gen im Bedarfsfall Tore auf Knopfdruck erzielte. Keinem Spieler aus dem aktuellen Kader haftet die Attitüde eines Ausnahmekickers an. Mehr Kollektiv geht nicht.

Heringer arbeitet mit einer Mannschaft, die zuletzt immer wieder verjüngt wurde. Akteure um die 30 Jahre wie Keeper David Salcher, Momo Ndiaye oder Sandu Poplacean sind Raritäten im Werdenfelser Talentepool. Die meisten Spieler werden gerade erst zu Männern. Von daher auch kein Problem, dass über die wenigsten Gegner belastbare Informationen vorliegen. Erst recht, wenn es wie am Samstag gegen einen Mitaufsteiger geht. „Das kommt mit der Zeit“, das sieht Heringer gelassen.

Augenmerk liegt auf dem eigenen Spiel und dem dazugehörigen Matchplan. „Kann natürlich sein, dass wir nach einer Viertelstunde umstellen, wenn etwas falsch läuft.“ Eine Gelassenheit, die pragmatischer nicht sein könnte. Druck ist das Letzte, was dem Team hilft. „Der Großteil hat ja vergangenes Jahr schon gespielt“, gibt Heringer zu bedenken. Wobei „Großteil“ untertrieben ist. Denn bei der Premiere wird Nicolai Bierling als einer von drei Verteidigern der einzige Zugang in der Startelf sein. Der Rest findet sich auf einer bestens besetzten Reservebank wieder. Heringer kann aus dem Vollen schöpfen. „Kommt uns natürlich zugute“, betont der Coach. Zuletzt war auch Fabio Koch dienstlich in der Lage, an sämtlichen Trainingstagen präsent zu sein. Da wächst aus FC-Sicht ebenfalls ein Hoffnungspflänzchen. „Er hat erkennen lassen, dass er uns weiterbringen kann.“ Genau das ist es, was sie beim 1. FC wollen.