Gemeinsamer Aufstieg von Murnau und Garmisch-Partenkirchen ist der Wunsch

Von: Andreas Mayr

Florian Langenegger: Steht mit dem 1. FC auf Platz eins. © Oliver Rabuser

Sie sind die Steuermänner der Fußball-Yachten im Landkreis: Florian Langenegger vom 1. FC Garmisch-Partenkirchen und Michael Marinkovic vom TSV Murnau führen ihre Teams als Kapitäne in ein spannendes Frühjahrsfinale.

Garmisch-Partenkirchen/Murnau – In der Bezirksliga liegen sie auf Rang eins und zwei. Vor dem Start am Wochenende hat das Tagblatt beide zum Doppelinterview gebeten.

Michael Marinkovic: Folgt mit dem TSV Murnau auf Rang zwei. © Andreas Mayr

Vier Monate ohne Ligaspiel: Was geht einem ab?

Langenegger: Bei mir ist das letzte Spiel quasi noch länger her. In der Hinrunde bin ich nur fünfmal eingewechselt worden. Selbst da hatte ich noch Oberschenkel-Beschwerden. Ich bin froh, dass es wieder losgeht.

In Ihrem Alter freut man sich wahrscheinlich mehr auf die Winterpause, Herr Marinkovic?

Marinkovic: Auf alle Fälle. Dennoch ist mir Fußball abgegangen, gerade der coole Haufen.

Haben Sie ein Winterhobby zum Kompensieren?

Marinkovic: Nein. Früher bin ich Ski gefahren, hab’ aber aufgehört, weil’s mich nur geschmissen hat.

Langenegger: Bei mir ist es anders. Bis ich 16 Jahre alt war, bin ich aktiv Ski gefahren, war den ganzen Winter unterwegs. Das verfolge ich heute immer noch.

Marinkovic: Du kommst ja auch runter. Ich bin auf der Piste mehr zu Fuß gegangen.

Neues Jahr, neue Vorsätze?

Marinkovic: Persönlich: gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Sportlich, dass wir Spaß am Fußball haben und so lange wie möglich oben ein Wörtchen mitreden.

Langenegger: Das klingt bei mir ähnlich. Nachdem ich das erste Mal so lang raus war, nimmt man sich vor, verletzungsfrei durchzukommen.

Nach dem Derbysieg über Murnau hat der 1. FC sieben Punkte Vorsprung. Wie gefällt die Situation?

Langenegger: Prinzipiell sind wir mit der Hinrunde sehr zufrieden. Wir haben größtenteils gute Leistungen gebracht. Über den Abstand machen wir uns keinen großen Kopf. In zwölf Spielen kann viel passieren.

Wie oft denken Sie noch an die Derby-Pleite zurück?

Marinkovic: Gar nicht mehr, die ersten zwei, drei Tage danach schon. Sie war ärgerlich, weil wir in der ersten Halbzeit das Spiel dominiert, aber aus den vier Chancen kein Tor gemacht haben. Auch in Hälfte zwei waren wir nicht schlechter. Garmisch ist ein gutes Team, das hochwill – das soll es auch.

Eine Liga vor der Haustüre mit vielen Fans: Will man überhaupt aufsteigen?

Langenegger: Das ist ein Unterschied zu den letzten Jahren. Die Liga macht Spaß mit den vielen Derbys. Als Fußballer will man aber möglichst hoch spielen. Ich würde mich freuen, wenn uns ein Derby in die Landesliga begleitet.

Marinkovic: Dann müsst ihr halt Heilbrunn und Haidhausen für uns schlagen.

Langenegger: Wir tun unser Bestes. Ich hätte absolut nichts dagegen, wenn Murnau über die Relegation aufsteigt. Die Spiele sind immer ein Highlight. Da geht’s stets Richtung 1000 Zuschauer.

Sie haben die Wahl: Lieber in der Derbyliga bleiben oder aufsteigen?

Marinkovic: Bei uns ist das Coole: Wir müssen nicht hoch. Klar wollen wir das nach der überragenden Hinrunde als Aufsteiger. Gerade wenn man sieht, dass Haidhausen so viel reinsteckt und bei uns höchstens Spritkosten nach München gezahlt werden. Wir wären ja blöd, wenn wir mit dem fünften Platz zufrieden wären. Allerdings ist es bei einer Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von 20 eh nur eine Frage der Zeit.

Was ist denn nun das wahre Derby für den TSV?

Marinkovic: Eigentlich gegen Ohlstadt. Gegen Habach waren’s auch 600 Leute. Aber wenn ich die Liga anschaue, ist das größte gegen Garmisch.

Bei Ihnen stellt sich die Frage nicht als Ex-Murnauer ...

Langenegger: Ich hab’ dort von der F- bis zur C-Jugend sowie ein Jahr bei den Herren gespielt. Für mich gibt es kein größeres Spiel. Die letzten Jahre hat sich Heilbrunn noch herauskristallisiert. Aber an das Derby gegen Murnau reicht das nicht heran.

Müssen Sie die alten Trainingsklamotten vor den FC-Kollegen verstecken?

Langenegger (lacht): Ich hab’ die weitergegeben an meine Brüder. Der ältere, 21, hat ein Jahr in Murnau gespielt. Der hat’s an den Kleinen in der F-Jugend weitergereicht. Das Zeug passt noch nicht, aber da wächst er ja rein.

Das Verhältnis untereinander ist im Gegensatz zu früher blendend. Warum?

Langenegger: Weil man mit einigen zusammengespielt hat. Mit Georg Kutter etwa habe ich die Jugend durchlaufen. Auch der Stoffl (Christoph Schmidt) hat eine TSV-Vergangenheit. Die Oberhauser sind oft am Staffelsee, da sieht man sich ab und zu.

Sind Sie glücklich, dass man sich heute versteht?

Marinkovic: Ich bin froh. Die Rivalität auf dem Platz ist gut. Wir spielen Bezirksliga, da darf es mal scheppern. Aber danach soll es vergessen sein. Nach dem Spiel trifft man sich beim Furtgehen. Da kriegst einen blöden Spruch, das gehört dazu. Sich außerhalb des Platzes aus dem Weg zu gehen, halte ich für Schmarrn.

Herr Langenegger, was müsste man Ihnen für eine Rückkehr bieten?

Marinkovic: Die Frage ist, ob wir ihn überhaupt wollen (grinst).

Langenegger: Da fängt’s ja schon mal an.

Marinkovic: War nur Spaß, das weißt du.

Langenegger: Generell ist Murnau ein attraktiver Verein. Auch weil er mit der Nachwuchsförderung der Verein ist, der am meisten bewegt in der Region. Ein Wechsel ist für mich aber aktuell kein Thema. Ich bin sehr zufrieden in Garmisch, habe viele Freundschaften geschlossen. Zudem studiere ich in Innsbruck. Aber man weiß nie, was in Zukunft passiert.

Sie, Herr Marinkovic, haben lange hochklassig gespielt. Was fehlt dem TSV noch?

Marinkovic: Nur die Konstanz eigentlich. Wir hatten Spiele, die waren brutal. Erst daheim ein Kantersieg, eine Woche später sah’s aus, als hätten wir alles verlernt. Das hängt damit zusammen, dass das Team jung ist. Du kannst von Jugendlichen nicht verlangen, jede Woche gleich zu spielen.

Drückt man der Konkurrenz die Daumen oder hofft man auf Ausrutscher?

Langenegger: Schwierige Frage. Man will natürlich möglichst gut abschneiden. Da kann man es nicht umgehen, dass die Gegner mal verlieren.

Marinkovic: Hoffen ist der falsche Ausdruck. Es ist gut für uns, wenn Garmisch und Co. Punkte lassen. Das hat nichts mit Garmisch zu tun und ist ganz normal, weil erst mal jeder auf sein Team schaut.

Langenegger: Genauso ist es. Man wünscht nicht dem anderen das Versagen. Aber man profitiert davon.

Was gefällt Ihnen am besten am anderen Verein?

Langenegger: Zum einen die Jugendarbeit. Jedes Jahr kommen fünf bis zehn richtig gute Spieler raus. Ich fand es auch immer super, wenn man nach dem Training noch in den Staffelsee springen konnte. Und ich hab’ zu vielen Spielern noch eine enge Verbindung.

Marinkovic: Der FC-Burger, der ist ein Traum.

Abwerbung also mit einer Burger-Flatrate?

Langenegger (lacht): Das würden wir hinkriegen.

Marinkovic: An den FC-Burger schmeckt so schnell nichts hin.

Kurz vor dem Re-Start: Wer ist der größte Konkurrent?

Langenegger: Die Murnauer. Auch deswegen, weil wir mit ihnen die größten Probleme hatten und ich sie am stärksten einschätze. Abgesehen davon: Haidhausen will mit aller Macht hoch.

Marinkovic: Von den Hinteren ganz klar Haidhausen. Die stecken da so viel Geld rein. Von den Einzelspielern her ist das schon eine sehr gute Mannschaft. Die Frage ist, ob sie es als Team hinbringen.

Das Interview führte Andreas Mayr