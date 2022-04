Gespannt auf die Reaktion

Von: Oliver Rabuser

Kevin Lahmeyer feiert sein Debüt beim SV Ohlstadt. © ANDREAS MAYR

Unter Zugzwang: Will der SV Ohlstadt noch ein Wörtchen um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga mitreden, ist ein Sieg gegen den SV Polling Pflicht.

Ohlstadt – Der Auftakt ging richtig in die Hose. Und er war ein wuchtiger Magenschwinger für den SV Ohlstadt. Für dessen Ambitionen. Unmittelbar nach dem 0:3 in Habach versicherte Jan Tischer, seine Elf werde am nächsten Spieltag in ganz anderer Art und Weise auftreten. Zwei Tage vor dem Heimspiel gegen den SV Polling erneuerte der Coach das Credo: „Es muss eine Reaktion her.“ Der Zeitpunkt ist alternativlos. Denn: in Sachen Aufstiegsrelegation steht zumindest der letzte Zug noch im Bahnhof.

Nach hinten beruhigt das üppige Polster durchaus. Aber aufs Spiel setzen möchte man die bisher gute Runde keinesfalls. Dazu bedarf es eines gänzlich anderen Auftretens als am vergangenen Samstag. Tischer verdeutlichte seinem Team die diversen Fehlerquellen, garniert mit einem guten Rat am Ende. „Dass man einem Trainer zuhören und die Dinge umsetzen muss.“ Dementsprechend eintönig fiel die Selbstreflexion der Spieler aus. Der Tenor: „Durch die Bank ein Scheiß, den wir da gemacht haben.“

Gute Erinnerungen an Polling

An Polling haben Tischer und der SVO recht gute Erinnerungen. Weniger an das generöse 2:2 als an die längere Aussprache zwei Tage später. Damals drohten die Beziehungen zwischen Coach und Team zu bröckeln. „Mein Verhalten gegenüber der Mannschaft war nicht richtig – und umgekehrt“, erklärt Tischer im Nachgang. Nachdem allerdings „viele Punkte“ abgearbeitet waren, änderten sich die Voraussetzungen erheblich. „Unser Verhältnis ist sichtlich besser geworden.“

Vertrauen schadet selten – auch im Team untereinander nicht. Tischer erwartet von seinen Mannen, dass sie „defensiv als Mannschaft arbeiten“ und sich wieder mehr gegenseitig coachen. In Summe alles mit dem „nötigen Willen“ praktizieren. Da trifft es sich gut, dass die Pollinger mit „ähnlicher Spielanlage“ wie Habach zu Werke gehen. Die Präferenz: lange Bälle auf die offensiven Außen. „Aber mit weniger individueller Qualität“, betont Tischer.

Karaca wird wohl ausfallen

Personell ergeben sich insoweit kleine Veränderungen, als Levent Karaca mit hoher Wahrscheinlichkeit ausfallen wird und hinter Franz Leis (krank) zumindest ein Fragezeichen steht. Für Karaca debütiert Kevin Lahmeyer nach seinem Wechsel aus Murnau. Der 19-Jährige hatte Trainings- und Praxisrückstand aufzuholen, soll jetzt aber den schnellen Pollinger Maximilian Baumgartner ausbremsen.