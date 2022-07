Geto-Dacii fährt Kantersieg ein - im Halbfinale wartet nun der TSV Murnau

Von: Oliver Rabuser

Die Kicker von Geto-Dacii beim Torjubel © CF

Der B-Klassist Geto-Dacii konnte mit einem souveränen Sieg gegen FC Megas das Halbfinalticket des Kreispokals lösen. Im Halbfinale wartet der TSV Murnau.

Murnau – B-Klasse gegen Bezirksliga: Im ersten Halbfinale in der Gruppe Mitte des Kreispokals kommt es in der kommenden Woche zu dieser Konstellation. Das rumänische Team von Geto-Dacii stürmte ebenso souverän in die Endrunde wie der TSV Murnau.

SV Ohlstadt – TSV Murnau 0:6 (0:2)

Schiedsrichterin: Ariane Fichtl (Antdorf). – Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 (4.), 0:2 (41.) Kutter, 0:3 (50.) Adelwart (Foulelfmeter), 0:4 (54.) Trainer, 0:5 (83.), 0:6 (86.) Ott.

So schlimm, wie es aussieht, war es letztlich gar nicht. Klar: Der TSV Murnau hat das Match über die gesamte Zeit betrachtet hochverdient gewonnen. Allerdings beinhaltete die Partie in der ersten Stunde auch einige mögliche Wendepunkte. Denn Ohlstadt hatte nicht gerade wenig Torchancen: Bernhard Kurz mit der Hacke, Andreas Wunder aus spitzem Winkel, oder Luis Frombeck mit einem beherzten Lauf über 40 Meter und minimal verspätetem Abschluss ans Bein von Felix Schürgers. „Wir haben halt die Buden nicht gemacht“, hält Trainer Stefan Schwinghammer fest.

Murnau ließ sich nicht so lange bitten. Georg Kutter schnürte vor der Pause einen Doppelpack, als der SVO zweimal schlampig verteidigte. Einmal wurde beim flinken Einwurf geschlafen, dann war der lange Pfosten schlecht bewacht. „Billige Fehler“, moniert Schwinghammer. „Über die Klasse von Murnau brauchen wir nicht zu reden. Der TSV hat das genutzt und clever gespielt.“

Sven Teichmann gefiel der Auftritt seiner Elf weit besser als zuletzt gegen Rott. „Körpersprache war gut; so zeige ich dem Gegner, dass ich da bin.“ Gleichwohl räumte auch der TSV-Coach ein, dass es „vielleicht schwieriger geworden“ wäre, hätte der SVO eine seiner Möglichkeiten genutzt. „Erste Halbzeit hat wirklich gepasst“, resümiert Schwinghammer.

SV Ohlstadt vs TSV Murnau © Oliver Rabuser

Im zweiten Abschnitt zunächst ein ähnliches Bild. Kurz scheiterte nach Flugball von Philippe Schulz abermals an Schürgers, im Gegenzug kam es trotz Ballbesitz SVO zum Strafstoß. Danach merkte man die unterschiedliche Substanz im Kader deutlich. Ohlstadt mit zwölf Mann plus zwei Ergänzungen aus der Reserve, die Drachen mit voller Kapelle. Interessant auch der Kontrast bei den Trainern: Während Teichmann ohne Unterlass Direktiven aufs Feld schickte und etliche Szenen der aufmerksamen Unparteiischen als falsch kommentierte, saß der einst so impulsive Schwinghammer mit wenigen Ausnahmen stoisch auf seinem Gartenstuhl, wohlwissend, dass noch zwei Wochen Zeit bleiben und ein ganzer Schwung Spieler zurückkehren wird. Teichmann sieht indes seine Murnauer gewappnet für den Auftakt gegen Großhadern am Samstag. „Die junge Truppe hat das super gemacht.“ (or)

Geto-Dacii GAP – FC Megas GAP 7:0 (4:0)

Schiedsrichter: Paul Thiel (Farchant).

Zuschauer: 50. – Tore: 1:0 (5.) Sima, 2:0 (8.) Lazar, 3:0 (20.) Lazar, 4:0 (45.), Enache, 5:0 (51.) Kücük, 6:0 (58.) Rotaru, 7:0 (72.) Mitrofan

Jubelstimmung am Kainzenbad: Die Rumänen von Geto-Dacii haben ein weiteres Pokal-Kapitel geschrieben. Gegen den FC Megas ließen sie nichts anbrennen. „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, stammelt Teamsprecher Adrian Lazar vor sich hin. „Ich denke, wir haben jetzt einfach bewiesen, dass unser Sieg gegen Krün kein reiner Zufall war.“ Speziell der Defensive der Mannschaft spricht er ein Riesenlob aus. „Didi Hahn und Silviu Tismanar haben ein Superspiel gemacht, nichts zugelassen.“ Auch Außenverteidiger Claudio Sima wollte er nicht vergessen. Der hatte sogar mit einem strammen Linksschuss für das 1:0 gesorgt. Das war gleich nach fünf Minuten. Lazar selbst legte bis zur 20. Minuten zwei Treffer zum 3:0 nach. „Da haben wir Megas geschockt.“

Damit traf er recht gut, was sich auf dem Feld abspielte. Geto-Dacii kam mit 110 Prozent Willen und Power auf den Platz. „Wir haben es vielleicht ein wenig zu locker genommen“, moniert Megas-Coach Ioannis Hristoforidis. „Wir waren nicht bereit, haben es als weiteren Test gesehen. Geto dagegen hat gebrannt, das hat man gespürt.“ Natürlich merkte man bei Megas, dass sieben neue Kicker in der Startaufstellung standen. „Es wird dauern, bis wir uns richtig finden“, meint Hristoforidis. Für ihn war der Auftritt dennoch ein „Dämpfer. Zum Glück ist uns das im Pokal passiert, da ist es nicht so tragisch“. Nach dem 0:3 hatte der FC Megas kurze Zeit Oberwasser bekommen, „aber ein Treffer wollte uns nicht gelingen“. Einmal grätsche Hahn einen Versuch von Christian Eke noch von der Torlinie. (cf)