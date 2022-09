Habach zu stark für Ohlstadt - SVO kassiert zweite Heimpleite binnen vier Tagen

Bemüht, mehr aber nicht: Jonas Thümmler (im Sprung) und der SVO können spielerisch mit Habach nicht mithalten. F: OR

Heimpleite gegen ASV

Von Oliver Rabuser schließen

Der SV Ohlstadt konnte gegen den ASV Habach nichts zählbares mitnehmen. Doppelpacker Nebl brachte die Gäste bereits nach vier Minuten früh auf Siegeskurs.

Ohlstadt – Zwei Heimniederlagen binnen vier Tagen bringen den SV Ohlstadt beim Wettstreit um das Erreichen der Meisterrunde in Bedrängnis. Der ASV Habach präsentierte sich bei seinem 4:2-Erfolg am Boschet als das bessere Team mit der reiferen Spielanlage, trat zudem im Torabschluss weniger zögerlich auf als die Heimelf.

Teils erweckt das SVO-Team den Eindruck, als höre es seinem Trainer nicht richtig zu. Diesmal aber waren die Bedingungen tatsächlich erschwert. Als Stefan Schwinghammer nach Abpfiff zur Mannschaft sprach, feierten tanzwütige Habacher ihren Sieg lautstark in unmittelbarer Nachbarschaft. Die Kernbotschaft Schwinghammers aber war deutlich zu vernehmen: „Der dritte Platz ist locker drin, aber wir müssen fehlerfreier spielen.“ Das will seit geraumer Zeit nicht so recht gelingen, obgleich das Auftreten der Boschet-Kicker gefälliger war als gegen Peißenberg. Schwinghammer sah „eine Steigerung zu Mittwoch“, gab überdies zu bedenken, dass man gegen Habach jederzeit verlieren könne.

Das Match begann denkbar ungünstig für die Platzherren. Nach drei Minuten führte ein Ballverlust nahe der Mittellinie zum Rückstand. Habach praktizierte flinkes Umschaltspiel, ehe Maximilian Nebl Jonas Fuhrmann im Ohlstädter Kasten umkurvte. Fuhrmann stand auch beim 0:2 im Blickpunkt, als eine Freistoßflanke von Maximilian Feigl im kurzen Eck einschlug. „Quasi ein Eigentor“, wertete Schwinghammer mit Blick auf Fuhrmanns verunglückten Rettungsversuch.

Hoffnung schöpfte Ohlstadt durch eine schnelle Antwort. Lukas Jonietz steckte den Ball auf Maximilian Schwinghammer durch – Lupfer zum 1:2. Der Ausgleich war möglich. Schwinghammer köpfte drüber, dahinter war Bernhard Kurz besser postiert. Doch dauerte es nicht lange, bis sich der SVO neuerlich ein Haxerl stellte. Felix Habersetzer stand im Zentrum völlig blank – 1:3. „Alles billige Gegentore“, wetterte Schwinghammer. Der SVO hatte noch gute Möglichkeiten, versäumte aber weitere Tore. Auf der Gegenseite machte Nebl mit dem 1:4 alles klar. „In der Rückrunde ist alles drin, die müssen wir aber besser gestalten.“ (or)