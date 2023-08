Hattrick von Beck! TSV Oberammergau putzt FC Megas - Tegos bedient: „Mir fehlen die Worte

Von: Patrick Hilmes

Schütze des 5:0: Oberammergaus Marvin Otto. FOTO: AM © AM

Der TSV Oberammergau hat zum A-Klassen-Auftakt einen klaren Sieg gegen den FC Megas gefeiert. Gäste-Trainer Tegos ist nach der Klatsche bedient.

Oberammergau – „Mir fehlen die Worte.“ Theodoros Tegos war bedient. So was hatte er noch nie erlebt, zumindest kann er sich nicht daran erinnern. „Fünf Tore! Ich wüsste nicht, wann ich die mal in meiner Karriere kassiert habe“, entfuhr es dem Trainer und zugleich Keeper des FC Megas GAP. Eingeschenkt wurden sie ihm vom TSV Oberammergau. Der feierte damit einen perfekten Auftakt in die neue Saison der A-Klasse Gruppe 10.

Nicht nur die handvoll an Gegentreffern vermiesten Tegos kurz vor seinem Urlaub die Laune. Der gesamte Auftritt seiner Mannschaft schmeckte ihm gar nicht. „Das war katastrophal. Ich weiß nicht, was los war, ob wir nervös waren oder Angst hatten, keine Ahnung.“ Dabei starteten die Gäste vielversprechend.

Spieler des FC Megas nach dem zweiten Gegentreffer „wie versteinert“

TSV-Coach Markus Mayer berichtet, sein Team habe zunächst Probleme mit den quirligen wie technisch starken FC-Akteuren gehabt. Doch das änderte sich mit dem ersten Streich von Samuel Beck. Per Schnittstellenpass von Marvin Otto bedient, schlenzte Beck den Ball sehenswert ins lange Eck. Nach rund 30 Minuten zeigte dann der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt. Mayer sagt: „Das war einer.“ Tegos hingegen war sich sicher: „Auf keinen Fall ein Strafstoß.“ Stefan Drewing war’s egal, er besorgte das 2:0.

Und danach ging bei den Gästen gar nichts mehr. „Wie versteinert“ waren die FC-Spieler fortan laut ihres Trainers. Das nutzte Beck, um seinen Hattrick perfekt zu machen (58./63.). Sein kongenialer Partner Otto war für das 5:0 zuständig (73.). Zauberte ein Lächeln auf Mayers Gesicht: „Bis auf die Anfangsphase hatte ich mir das so vorgestellt.“ Der Anschluss von Patrick Serugo war derweil der einzige Lichtblick für den FC Megas. (phi)

TSV Oberammergau – FC Megas GAP 5:1 (2:0)

Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder (SV Apfeldorf); Zuschauer: 50; Tore: 1:0 Beck (10.), 2:0 Drewing (32./FE), 3:0 Beck (58.), 4:0 Beck (63.), 5:0 Otto (73.), 5:1 Serugo (76.)