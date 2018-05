Die Heimat drückt die Daumen: Löwe Weber vorletztem Schritt

SV Ohlstadt

von Oliver Rabuser

Was für eine Ausgangsposition: Durch einen 3:2-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken steht der TSV 1860 München vor dem Aufstieg in die Dritte Liga. Den Löwen um ihren Kapitän Felix Weber reicht im Relegations-Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) im längst ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße bereits ein Unentschieden zur Rückkehr in den Profifußball.

Sogar eine knappe Niederlage könnten die „Blauen“ angesichts der drei Auswärtstreffer verschmerzen. Der Ohlstädter Weber war mit einem 60-Meter-Flugball Initiator des 2:1, das sein Spezl Nico Karger kurz nach Seitenwechsel markierte. Die beiden anderen Torerfolge gingen auf die Kappe von Publikumsliebling Sascha Mölders. Für alle Fans ohne Karten: Das Bayerische Fernsehen überträgt die Partie aus Giesing ab 13.45 Uhr live.