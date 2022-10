Herbstmeisterschaft winkt - FC Garmisch-Partenkirchen benötigt Sieg gegen den Penzberg

Von: Oliver Rabuser

Schwachstellen finden: Das ist der Job von Momo Ndiaye (l.) und Majid Al-Khafaji (r.) im Spiel der Garmisch-Partenkirchner gegen den 1. FC Penzberg. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Der Landesliga-Absteiger Garmisch-Partenkirchen trifft auf Penzberg. Im Fern-Duell mit dem TSV Murnau geht es dabei für den FC GP um die Herbstmeisterschaft.

Garmisch-Partenkirchen – Der Hinrundentitel der Bezirksliga Süd geht an ein Team aus dem Landkreis – 1. FC Garmisch-Partenkirchen oder TSV Murnau. Der 1. FC ist in der Poleposition, steht offiziell bei 30 Punkten aus 13 Spielen. Aber nur, weil die Wertung der Partie gegen Unterpfaffenhofen (zugunsten des 1. FC) nach wie vor auf sich warten lässt. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen den 1. FC Penzberg können die Kicker vom Gröben die Herbstmeisterschaft perfekt machen, egal, was die Murnauer noch anstellen.

Viel wichtiger ist aber natürlich das Fernziel, der Wiederaufstieg in die Landesliga. Vonnöten wird dafür ein guter Schlussspurt vor der Winterpause sein. Das weiß auch Coach Florian Heringer, der von „vier harten Gegnern“ spricht, die heuer noch warten. „Wir brauchen von jedem Spieler 100 Prozent!“ Die aber bekommt der 38-Jährige nicht aufgrund des personellen Aderlasses. Jonas Schrimpf und Jakob Jörg sind verletzt, auch bei Florian Langenegger zwickte es nach dem Teilzeiteinsatz in Berg wieder. Der gespeerte Moritz Müller muss sich noch zwei Partien gedulden. „Man kann von vier bis fünf Stammspielen sprechen“, sagt Heringer mit Blick auf die aktuelle Abwesenheitsliste.

Der Coach betont, er sei froh über „unseren breiten Kader“, wodurch sich Ausfälle bis zu einem gewissen Maß ohne signifikanten Qualitätsverlust auffangen lassen. Hintenraus wird es aber dünn. Deswegen fragte Heringer bei Stefan Durr und Beqir Loshi an und bekam die Zusage der beiden Routiniers als offensive Alternativen. Für die Startelf formuliert der Trainer den Anspruch, wieder „besser aufzutreten“ als zuletzt in Berg. Dort konnte der klare 4:0-Erfolg nicht über manche Schwäche hinweg täuschen. Der Ball zirkulierte zu selten länger in den eigenen Reihen, auch im Spielaufbau gab es Defizite.

Bei Penzberg hat Heringer „wechselnde Aufstellungen“ beobachtet, die mit einem Schlingerkurs einhergingen. Beispielsweise siegte der FCP 7:2 in Neuhadern und 5:0 gegen stark dezimierte Wolfratshauser. Zuletzt aber setzte es eine 0:5-Pleite gegen Hellas München. Heringers Analyse: „Penzberg sucht den Weg nach vorne, verteidigt hoch und spielt Angriffspressing.“ Überdies stehe mit Josef Siegert junior ein Spezialist für scharfe Standards im Kader, flankiert von „einigen guten Kopfballspielern“.

Wichtige Faktoren, auf die sich das FC-Team einzustellen hat. „Wir brauchen im Mittelfeld die richtigen Lösungen.“ Und natürlich die Finesse eines Jonas Poniewaz in leicht veränderte Rolle. In Müllers Abwesenheit agiert der 23-Jährige nicht wie gewohnt als einer der wichtigsten Zielspieler, sondern als Art Spielmacher, „Jonas hat eine sehr gute Vorrunde gespielt, ist dementsprechend selbstbewusst“, betont Heringer. „Er genießt hohe Akzeptanz in der Mannschaft, wird deswegen auch oft angespielt.“ Zusammen mit Majid Al-Khafaji bildet er das Kreativzentrum des 1. FC, unterstützt von Momo Ndiaye, der dahinter als Kontrollorgan fungiert. Auf dieses Trio wird es ankommen. „Sie sollen die Schwachstellen der Penzberger offenlegen und Lücken nach vorne finden.“ (or)