Kreisklasse 5/6/8 kompakt: Hohenfurch setzt Siegesserie fort - Fuchstal verliert in Issing

Eine weitere Hürde erfolgreich übersprungen: Die Hohenfurcher (in weißen Trikots) ließen sich auch von Aufsteiger TSV Rott nicht aufhalten. Foto: halmel © halmel

In der Kreisklasse 8 unterliegt TSV Rott/Lech dem SV Hohenfurch. Kinsau gewinnt zu Hause. Kreisklasse 5 trennen sich Wielenbach und der ESV Penzberg unentschieden. In der KK 6 gewinnt Kohlgrub bei Söchering.

Kreisklasse 8

Es bleibt ein verbissener Kampf um die Teilnahme an der der Aufstiegsrunde. Der FC Issing gewann sein umkämpftes Heimspiel gegen Tabellenführer Fuchstal und ist damit bis auf einen einzigen Zähler an den TSV Peiting II herangerückt, der in Kinsau 2:2-Unentschieden spielte. Der SV Hohenfurch holte beim 3:1 in Rott seinen vierten Sieg in Folge und zog damit nach Punkten mit Spitzenreiter Fuchstal gleich. Der TSV Bernbeuren gewann bei der SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien durch ein spätes Tor mit 1:0 und gab damit die rote Laterne ab.

SV Kinsau 2 - TSV Peiting II 2

Tore: 1:0 (22.) Robin Swoboda, 2:0 (43.) Michael Kirchbichler, 2:1 (50.) Korbinian Kechele, 2:2 (85.) Martin Pakleppa (Elfmeter). Gelbe Karten: keine.

Schiedsrichter: Michael Sepp.

Zuschauer: 99.

TSV Rott/Lech 1 - SV Hohenfurch 3

Tore: 0:1 (37.) Nico Schönfelder, 0:2 (43.) Nico Schönfelder, 1:2 (45.) Julian Storch, 1:3 (72.) Michael Welzmiller (Eigentor).

Gelbe Karten: Rott 1, Hohenfurch 4.

Schiedsrichter: Andreas Lemke.

Zuschauer: 50.

FC Issing 2 - SV Fuchstal 1

Tore: 1:0 (8.) Johannes Erdt, 1:1 (36.) Samuel Keßler, 2:1 (57.) Baris Ayoglu.

Gelbe Karten: Issing 4, Fuchstal 4.

Schiedsrichter: Roman Lars Frost.

Zuschauer: 100.

Schwabbruck/S’soien 0 - TSV Bernbeuren 1

Tore: 0:1 (84.) Martin Schmölz.

Gelbe Karten: Schwabbruck/Schwabsoien 2, Bernbeuren 4.

Schiedsrichter: Michael Rößle.

Zuschauer: 63.

Kreisklasse 5

Nach drei Niederlagen in Folge reichte es für den ESV Penzberg diesmal wenigstens zu einem Unentschieden. Das 2:2 beim SV Wielenbach bringt den ESV im Kampf um einen der ersten drei Plätze nicht entscheidend weiter. Die Wielenbacher können mit diesem Ergebnis wahrscheinlich besser leben als Konkurrent Penzberg.

SV Wielenbach 2 - ESV Penzberg 2

Tore: 0:1 (31.) Michael Reicheicher, 1:1 (37.) Johann Ücker, 1:2 (42.) Pascal Beausencourt (Eigentor), 2:2 (56.) Kevin Enzi.

Gelbe Karten: Wielenbach 2, Penzberg 1.

Schiedsrichter: Stefan Rießenberger.

Zuschauer: 80.

Kreisklasse 6

Unterschiedlich erfolgreich waren die beiden Landkreisteams. Der ASV Eglfing gewann bei Aufsteiger Krün mit 3:1 und wahrte damit seine Chancen auf die Aufstiegsrunde. Nachbar SV Söchering verharrt nach der 0:2-Heimniederlage gegen Absteiger Bad Kohlgrub hingegen weiter am Tabellenende und kann sich gedanklich bereits auf die Abstiegsrunde einstellen.

SV Krün 1 - ASV Eglfing 3

Tore: 1:0 (20.) Thomas Albrecht, 1:1 (57.) Korbinian Ertl, 1:2 (74.) Severin Strasser, 1:3 (80.) Anton Bach.

Gelbe Karten: Krün 2, Eglfing 1.

Schiedsrichter: Sebastian Ostenrieder.

Zuschauer: 60.

SV Söchering 0 - FC Bad Kohlgrub 2

Tore: 0:1 (64.) Markus Burkart, 0:2 (66.) Johannes Büchl.

Gelbe Karten: Bad Kohlgrub 2, Söchering 0.

Rote Karte: Söchering: Christoph Taffertshofer (83.).

Schiedsrichter: Heiko Arndt.

Zuschauer: 60.