Holzer wird unter Schmerzmitteln zum Matchwinner – SV Krün und Ohlstadt II siegen

Von: Oliver Rabuser

Akrobatischer Abschluss: Thomas Benedikt markiert für Ohlstadt II den Siegtreffer. Foto: OR © OR

Der SV Krün und Ohlstadt II gewinnen nach frühen Toren knapp. Für Penzberg II und Oberammergau verliefen die Nachholspiele enttäuschend.

Landkreis – Zwei frühe Tore gaben in den Nachholspielen des Landkreises den Ausschlag. Nach jeweils packenden Anfangsphasen entwickelten sich die Partien zu Abwehrschlachten. Mit dem besseren Ende für Teams, die im Vorfeld auch den besseren Tabellenplatz innehatten.

1. FC Penzberg II – SV Ohlstadt II 0:1 (0:1)

Als die Reserve des SV Ohlstadt im Vorsommer in die A-Klasse zurückkehrte, war eigentlich in Stein gemeißelt, dass sie sich nur mit viel Anstrengung in der Liga würde halten können. Doch im Frühjahr präsentierte sich die Mannschaft als unbeugsames Kollektiv und stärkstes Team. Bleibt die Frage: Folgt heuer der nächste Schritt? Freilich ist der Weg in die Aufstiegsrunde noch ein weiter. Doch nach dem dritten Sieg in Folge – einem 1:0 bei der Reserve des FC Penzberg – rückt sie näher. Der Coach will von Konjunktiven nichts wissen.

„Es ist besser gelaufen, als wir alle gedacht haben – aber wir bleiben auf dem Boden der Tatsachen.“ Völlig zu Recht. Denn die Ohlstädter Reserve hat sich heuer noch einmal verjüngt, zugleich aber Fortschritte auf mentaler Ebene gemacht. Vorige Saison hätte ein frühes 1:0 eher selten zum Dreier gereicht. Einmal mehr war Co-Trainer Thomas Benedikt der Matchwinner. Nach zwei Spielminuten drückte er eine Hereingabe von der linken Seite aus sieben Metern über die Linie. In der Folgezeit vergaben Benedikt (Latte), Hannes Steigenberger und Andreas Wörner echte Hochkaräter.

„Machen wir die Chancen rein, fährst du das Spiel locker heim“, kritisiert der Coach. So aber sah sich der SVO II nach Seitenwechsel dem Widerstand der Gastgeber gegenüber. Zumeist jedoch nur bis zum Sechzehner. „Wir haben gut verteidigt.“ (or)

Schiedsrichter: Michael Brandl (FSV Höhenrain); Zuschauer: 70; Tor: Benedikt (3.)

SV Krün – Oberammergau 1:0 (1:0)

Markus Mayr war bedient. „Das war eigentlich ein klassisches 0:0“, sagt der Coach des TSV Oberammergau. Im Spitzenduell reichte dem SV Krün ein früher Fehler der Ammertaler, um die Partie zu entscheiden. „Das war ein ganz schönes Ei.“ An der Mittellinie verlor der TSV den Ball, schon rollte ein SV-Konter, dessen einziges Mittel an diesem Abend. Der Ball landete in der Gasse, Hubert Holzer vollstreckte in Minute sieben.

Ausgerechnet der Toptorjäger, dessen Einsatz bis kurz vor Anpfiff wegen Knieproblemen auf der Kippe stand. „Er hat mit Schmerzmittel durchgebissen“, erklärt SV-Coach Stephan Benz. Schnell ist er trotz der Verletzung, findet auch TSV-Trainer Mayr. Doch allein an der Klasse des Stürmers konnte die Niederlage nicht festgemacht werden. Die restlichen 83 Minuten waren ein Spiel auf ein Tor. „Wir haben keine Lösungen gefunden“, moniert Mayr. Krün stellte sich aufgrund zahlreicher Ausfälle mit zehn Mann hinten rein und suchte ihr Glück in Kontern. Mit Erfolg. „Oft hatten wir den Ball nicht“, gab Benz zu. „Doch das Spiel lief genau so, wie wir uns es vorgestellt hatten.“ Der Zweck heiligt die Mittel. (je)

Schiedsrichter: Ariane Fichtl (ESV Penzberg); Zuschauer: 115; Tor: Holzer (7.)