TSV Murnau: Hurra-Fußball ist Vergangenheit – „Ich glaube, es hat Klick gemacht“

Von: Andreas Mayr

Findet Gehör bei den Spielern: Trainer Sven Teichmann. © Andreas Mayr

Für den Endspurt des Fußballjahres 2022 hat der TSV Murnau ein Motto ausgegeben. „Das kann unser Goldener Herbst werden“, sagt Trainer Sven Teichmann.

Murnau –So haben es die Fußballer unter der Woche besprochen und verkündet. Denn die Situation in der Bezirksliga Süd bietet gute Chancen, noch gen Tabellenspitze vorzustoßen. Beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen fehlt mit Moritz Müller die Galionsfigur für die nächsten Spiele.

Haidhausen und Bad Heilbrunn, die weiteren Konkurrenten, offenbarten zuletzt Schwächen.

Murnau hingegen legte eine (unfreiwillige) Pause ein, die ganz und gar nicht schädlich war. „Körperlich und mental eine gute Geschichte“, urteilt Teichmann. Nach einer Woche im Krankenstand meldete sich beinahe die gesamte Mannschaft wieder fit und bereit fürs Herbstfinale.

Unter ihnen tauchte mit Lukas Streicher einer auf, der lange nicht gesehen ward. Streichers Fall füllt eine komplexe Krankenakte, er fühlt sich nun aber wieder fit. In Murnau sind sie froh um den Quasi-Zugang mitten in der Saison. Alleine wegen seines Frohsinns und der positiven Art. Teichmann hebt seine Mentalität hervor. Der Offensivmann habe einen sehr guten Eindruck hinterlassen. „Den wollen wir aufbauen.“ Womöglich erwarten ihn schon in den nächsten Wochen erste Einsätze.

Am Sonntag in Aubing kommt das noch zu früh. Der TSV hofft, dass Georg Kutter spielen kann. Coach Teichmann war überrascht, wie rund er im Training schon wieder lief. Ein letzter Belastungstest am Freitagabend sollte zeigen, ob ein Einsatz sinnig ist. Kutter hatte sich beim 3:1-Erfolg in Haidhausen verletzt. Das Spiel, über das der Trainer nun sagt: „Ich glaube, es hat Klick gemacht“ – bezogen auf die notorische Auswärtsschwäche der Drachen. Anstelle der Ausreden von schlechten Münchner Plätzen und noch schlechteren Kabinen trat ein neues Selbstverständnis. „Das war eine Einstellungssache.“

Nach etwa zehn Wochen in der neuen Klasse hat der TSV sein neues Ich gefunden und definiert. Die Tage des bedingungslosen Hurra-Fußballs sind vorbei. Dieser Stil trägt ein junges Team, egal wie talentiert es sein mag, an einen bestimmten Punkt – aber sicher nicht in die Landesliga. „Es kann nicht immer nur nach vorne gehen“, betont der Trainer. Diese Einsicht verflüchtigte sich nun unter sämtlichen Mannen. Besonders beeindruckt war Teichmann von den Jüngsten aus dem Jahrgang 2004, gerade 18 Jahre alt. „Sehr aggressiv, sehr fokussiert, sehr viel Willen und Leidenschaft.“

Der neue TSV setzt auf „Geduldspiel“, wie es der Coach nennt. Gegen Haidhausen war das eindrucksvoll anzusehen. Der Ball zirkulierte durch die Reihen, das Risiko minimalisierte Murnau. Teichmanns neues Credo lautet: „Wir müssen zu null spielen – nicht wild nach vorne.“ Gerade gegen Aubing schadet ein deutlich defensiverer Ansatz nicht. Die Münchner gelten als Wundertüte. Jederzeit in der Lage, fünf, sechs Tore zu schießen oder fünf, sechs zu kassieren. „An einem guten Tag kann der SV auch eine Spitzenmannschaft weghauen“, sagt Teichmann. Murnau ist gewarnt. (am)