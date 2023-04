Inkonstanz und Abschlussschwäche: Es wäre noch mehr möglich bei den Teams des TSV Murnau

Von: Andreas Mayr

Gut aufgepasst: Coach Dennis Destek (schwarze Jacke) bereit sich mit der Murnauer U13 auf die zweite Saisonhälfte vor. In der geht es für die D-Jugend darum, sich den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga zu sichern. FOTO: croevents.eu © croevents.eu

Die derzeitige Bilanz der Murnauer U19, U17 und U15 kann sich sehen lassen. Zudem steht die U13 des TSV vor dem Start in die Abstiegsrunde der Bezirksoberliga.

U19 Landesliga

Murnau – Ein Thema plagt Trainer Dennis Destek im Abstiegskampf besonders: Seine Murnauer A-Jugendlichen schaffen es nicht, über 90 Minuten konstant Fußball zu spielen. „Wir bringen in letzter Zeit kein Spiel sauber durch“, sagt der Coach und Sportliche Leiter. In den beiden Heimpartien gegen Rain (1:1) und Deggendorf (1:5) mischten sich dominante Phasen mit Durchhängern und Schnitzern. Unter anderem kassierte die U19 gleich zweimal ein Gegentor nach einem Einwurf des Gegners. Da halfen am Ende auch die Komplimente der Deggendorfer, die Murnau zu 60 guten Minuten beglückwünschten, nichts.

Der Gegner, seit Wochen in Top-Form mit sieben Siegen in Serie, zeigte gnadenlos, wie man in der Landesliga zu spielen hat. „Die machen aus keiner Chance ein Tor“, lobt Destek. Von sechs Schüssen saßen fünf. Beinahe noch ärgerlicher ist das 1:1 beim TSV Rain/Lech, einem Abstiegskandidaten. Am Anfang und Ende kickte der TSV ansehnlich, dazwischen aber lief vieles nicht rund. Rain glich Ugurkan Vereps frühe Führung aus und holte einen Zähler. „Wir hätten uns gewünscht, dass wir anders dastehen. Insgesamt sind es zu wenig Punkte“, sagt Destek. Allerdings wussten die Murnauer auch um ihre schwierige Lage in der Rückrunde. Schließlich beliefert die A-Jugend auch die beiden Seniorenteams. Destek sagt: „Wir sind uns der Schärfe der Aufgabe bewusst.“

U17 Bezirksoberliga

Man soll ja niemals nie sagen – erst recht im Fußball. Auch wenn zehn Punkte Rückstand auf Rang eins schon ein dickes Brett sind. „Man hat im Fußball schon alles gesehen“, sagt Destek. Mit zwei weiteren Siegen über Traunstein (2:1) und Ingolstadt (1:0) hat sich die U17 gefangen und als dritte Kraft hinter den Meisterkandidaten Kirchheim und Heimstetten etabliert. „Wir sind zufrieden, dass sie sich wieder stabilisieren“, sagt der Sportliche Leiter. Vermeintlich gehe es bei den B-Jugendlichen um nichts mehr. Andererseits stehen noch zehn Partien an.

In beiden Spielen halfen frühe Treffer von Murat Höbekkaya. Der Mittelfeldmann ist einer dieser Ur-Murnauer, der für den Verein brennt. Ein harter Arbeiter mit Offensivgespür. Schafft es Murnau, bis zu den Top-Duellen Ende Mai und im Juni weiter erfolgreich zu sein, wird es nochmals spannend. Doch auch so weiß Destek, dass Trainerin Caroline Rieger ihren Job „mit dem gleichen Engagement zu Ende bringt“.

U15 Bezirksoberliga

Neun Spiele sind noch zu absolvieren – doch die Lage bei der Murnauer C-Jugend spitzt sich bereits jetzt zu. Zuhause verlor der TSV das Schlüsselspiel im Abstiegskampf gegen Obermenzing 1:3. Wobei Destek eins klarstellen möchte: „Auch der Zehnte der Bezirksoberliga ist immer noch eine gute Mannschaft.“ Im Endeffekt kämpft die halbe Liga um den Verbleib. Der Sportliche Leiter sah einen „sehr, sehr unglücklichen Spielverlauf“. Ein frühes Gegentor (2.) sowie zwei weitere Treffer der Gäste in Hälfte eins standen Murnauern Chancen gegenüber, die nicht im Kasten landeten. „Du bist nicht das schwächere Team. Und dann spielen einige Dinge nicht so mit rein.“ Damit zielt er auf eine Situation 15 Minuten vor Ende ab, als es beim Stand von 1:3 einen Elfmeter hätte geben können.

Unabhängig vom Ergebnis wirbt Destek aber für mehr Nüchternheit und weniger Dramatisierung im Umfeld. „Wenn wir alles geben, kann man auch mal verlieren, ohne dass die Welt untergeht.“

U13 BOL-Abstiegsrunde

Natürlich wären sie gerne in der Meisterrunde gelandet. Alleine um das leidige Thema Abstieg erledigt zu haben. Einen Ticken „zu inkonstant und zu ungefährlich“ sah Coach Destek seine U13 in der Hinrunde. Die Sache mit dem Abschluss zieht sich offenbar durch den ganzen Verein. „Vielleicht müssen wir mehr Torschuss machen“, witzelt er wohl wissend, dass alle Teams genug trainieren.

Nun also Abstiegsrunde: In der hält Destek jeden Platz für möglich. Einige Klubs wie Auftaktgegner Lohhof kennt er, andere sind größtenteils unbekannt. Wie alle Mannschaften in Murnau bereitete sich auch die D-Jugend professionell auf den Start vor, fuhr unter anderem für fünf Tage nach Kroatien ins Trainingslager. „Egal ob F-, D-Jugend oder Erste: Wir machen keine halben Sachen“, betont Destek. Gegen Lohhof erwartet er ein 50:50-Spiel – wie viele weitere. (Andreas Mayr)