Jetzt wartet ein Regionalligist auf Kohlgrubs Pokal-Knipser

Nächstes Schützenfest gegen Weilheim

von Andreas Kögl

Nicht mehr ganz eine Woche vor dem Start in die Kreisliga-Saison dreht sich beim FC Bad Kohlgrub gerade noch alles um den Pokal. Auf Kreisebene schießt das Team von Trainer Thomas Simmeth momentan einen Gegner nach dem anderen vom Platz.

Am 9. August (18.30 Uhr) geht es zudem mit der BFV-Hauptrunde weiter. Dort sind die Ammertaler als Zugspitz-Champion der vergangenen Saison mit von der Partie und treffen auf den Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim. Das ergab die gestrige Auslosung in Nürnberg.

Die Kohlgruber bleiben beim Kreispokal in Torlaune: Dem 13:0 bei den Türken aus Schongau ließen die Ammertaler am Freitagabend ein 9:2 beim Kreisklassen-Aufsteiger in Weilheim folgen. „Nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Spielverlauf war sehr deutlich“, kommentiert Trainer Thomas Simmeth. „Gerade die erste Halbzeit war so, wie ich es sehen will. Wir haben von der ersten Minute an guten Fußball gespielt und das 45 Minuten lang durchgezogen.“ Nach je zwei Treffern von Christian Maintz und Florian Zapf sowie einem Eigentor stand es zur Halbzeit bereits 5:0. „Leider hat sich im zweiten Abschnitt dann wieder mal etwas Bruder Leichtfuß eingeschlichen“, bedauert Simmeth. Er hätte – gerade in Hinblick auf den Ligastart – gerne 90 konzentrierte Minuten gesehen. „Im Großen und Ganzen haben meine Spieler das Geübte und die Vorgaben aber ganz gut umgesetzt. Allerdings müssen und können wir noch zulegen.“ Die weiteren Treffer erzielten Markus Burkart, Florian Kratz und Tobias Papistock.

Quelle: fussball-vorort.de