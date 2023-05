Johanna und Maria Raßbichler schießen SC Eibsee Grainau zum Derby-Sieg

Johanna Raßbichler (r.) traf zur Führung für den SC Eibsee Grainau. © P. Volk (Archiv)

Der SC Eibsee Grainau eilt von Sieg zu Sieg. Im Derby gegen die SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen erzielten Johanna und Maria Raßbichler die Tore.

Garmisch-Partenkirchen – Die Damen des SC Eibsee Grainau sind heuer einfach nicht zu schlagen. Im Kreisklasse-Derby am Samstagnachmittag setzten sich die Eibsee-Kickerinnen auswärts bei der SG Farchant/Garmisch-Partenkirchen mit 3:1 durch. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel seit dem Jahreswechsel.

Dabei bekamen die Zuschauer auf dem Sportplatz am Gröben von Beginn an einen offenen Schlagabtausch zu sehen. Beide Mannschaften versuchten, ihr Spiel nach vorne zu forcieren, scheiterten zunächst aber immer wieder an den jeweils gut aufgelegten Abwehrreihen. „Beide Teams kennen sich sehr gut und wussten, was auf sie zukommt“, erklärt SG-Trainer Manfred Hamberger.

SC Eibsee Grainau: Maria Raßbichler macht mit Doppelschlag alles klar

Kurz vor der Pause (40.) gelang es schließlich Johanna Raßbichler, den Bann aus Sicht der Gäste zu brechen. Maria Raßbichler schraubte das Ergebnis nach der Halbzeit mit einem Doppelschlag (64./69.) in die Höhe. Der Treffer von Lea Schönwalter zwölf Minuten vor dem Ende war lediglich für die Statistik.

„Die Zuschauer haben ein gutes und spannendes Derby gesehen“, bilanziert Hamberger. Lange aufhalten will sich der Coach mit der Niederlage nicht. „Mund abputzen und weiter geht’s.“ (son)