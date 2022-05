Kader dünnt aus

Von: Oliver Rabuser

Die Liste ist kurz: Jan Tischer muss auf diverse Spieler verzichten. © Oliver Rabuser

Fast eine ganze Elf muss Ohlstadts Trainer Jan Tischer vor dem Duell mit dem Lenggrieser SC ersetzen. Immerhin darf Florian Augscheller sein Debüt feiern.

Ohlstadt – Die Ausläufer des nahenden Saisonendes sind unübersehbar. Zwei Spieltage vor Schluss gehen Jan Tischer allmählich die Spieler aus. Der Coach des SV Ohlstadt muss nahezu eine komplette Elf ersetzen, daher werden sich einige seiner Kicker in der Partie beim Lenggrieser SC auf ungewohnten Positionen wieder finden.

Jonas Thümmler versuchte es am Donnerstag mit leichtem Lauftraining. Wirklich Sinn macht ein Einsatz des Kapitäns aufgrund dessen Leistenproblemen allerdings nicht. Franz Leis vergnügt sich auf einer Hochzeit, Florian Weber hat sich vorzeitig in den Urlaub verabschiedet, und Levent Karaca ist beruflich eingespannt. Hinzu kommt die bestehende Verletztenliste um Kevin Lahmeyer, Hannes Fischer, Maxi Schwinghammer, Christoph Wäckerle und Kevin Ziener. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Simon Nutzinger wieder als Innenverteidiger verdingen muss, dadurch die Bewachung des Lenggrieser Spielmachers Matthias Gerg abgeben muss. Möglicherweise an Luis Frombeck, der zusammen mit Michael Guglhör die Ohlstädter Schaltzentrale bilden soll. Ungewohnt, hilft aber nichts, wenn man auf dem Zahnfleisch daherkommt.

Als Alibi möchte Tischer die Ausfälle keinesfalls verstanden wissen. Der LSC besitzt eine Minimalchance, den Aufstiegsrelegationsrang zu erreichen. „Wir müssen bereit sein, dagegenzuhalten, auch wenn es für uns um nichts mehr geht.“ Vielleicht durch das Zutun von Florian Augscheller. Der 21-Jährige feiert im Isarstadion sein Debüt im SVO-Trikot. „Er brennt auf dieses Spiel“, betont Tischer. Der Stürmer war aufgrund eines Fehlers beim Transfer bis dato gesperrt worden. „Flo soll vorne zeigen, was er kann, aber nicht überziehen“, sagt der Coach. Augscheller sei ein Angreifer mit ähnlicher Spielanlage wie Maximilian Schwinghammer. „Er ist eine Bereicherung für unser Spiel.“ In Lenggries allerdings wird er an der Seite von Tobias Reißl stürmen.