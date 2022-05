Kampf mit sich selbst

Von: Oliver Rabuser

Ratlose Blicke bei den Verantwortlichen: (v.l.) Hans-Georg Huber, Marcel Wollenberg und Arne Albl in der Coachingzone bei der 0:2-Pleite des 1. FC in Gersthofen. © Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist auf einen Relegationsplatz in der Fußball-Landesliga abgerutscht. Die Verantwortlichen fordern von den Spielern Selbstreflexion. Doch das ist nicht das einzige Problem.

Garmisch-Partenkirchen – Es sind trostlose Aussichten, wenn man es mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen hält. Die Landesliga-Mannschaft scheint derzeit außer Stande, Spiele zu bestreiten, ohne sich selbst zu schädigen. So gleicht der direkte Klassenverbleib zwei Spieltage vor Saisonende einer Utopie. Während der Sportvorstand Tatsachen benennt und Durchhalteparolen ausruft, wird von Trainerseite versucht, dem Team durch positive Diktion zu neuer Überzeugung zu verhelfen.

Hoch war der Gesprächsbedarf bei Arne Albl nicht. Irgendwie verständlich. So ziemlich alles, was der FC-Chef zu Protokoll gibt, würde im Endeffekt nur das Offensichtliche bestätigen. „Anscheinend kann die Mannschaft mit dem Druck nicht umgehen.“ Albl erlebte in Gersthofen (0:2-Niederlage für den 1. FC) ein Auswärtsspiel, das im ersten Abschnitt einer Kapitulation von Seiten der Garmisch-Partenkirchner glich. Frühes Gegentor und Platzverweis als Dokumente totaler Verunsicherung. Zudem eine Körpersprache, an der die Pleite schon zuvor abzulesen war. Das erste von drei Endspielen hat der 1. FC damit verloren. „Deswegen wird es nicht einfacher“, stellt Albl fest. Der Sportvorstand macht zweierlei Gründe für das momentane Scheitern verantwortlich. Die ellenlange Ausfallliste, aber auch die Befindlichkeiten einiger Kicker. So endeten gerade in der Frühphase der Begegnung nicht wenige Aktionen auf dem Hosenboden. Weil Stollenschuhe spartanischer Prägung offensichtlich nicht mehr in den Zeitgeist fallen. Hauptsache schön bunt und natürlich en vouge. „Die sollen gefälligst mit ganz normalen Schuhen vom Deichmann spielen“, giftete Coach Marcel Wollengerg. Heißt: die guten alten Schraubstollen wären vonnöten gewesen.

Zudem fehlt es auch an der nötigen Geschlossenheit für solch eine prekäre Situation. Der Begriff der Grüppchenbildung kursierte hinterher auf dem Rasen. „Jeder sollte sich selbst hinterfragen“, sagt Albl mit einem Schulterzucken. Doch wäre es ungerecht, bei aller gebotenen Kritik, die Schuldfrage komplett auf die Mannschaft zu übertragen. Tatsächlich gibt der verbliebene Kader wenig bis keine Alternativen her. Mit Maximilian Heringer, der die Kollegen auf Krücken unterstützte, und Julian Sachs fehlen etatmäßige Außenverteidiger. Lukas Kunzendorf, Elian Schmidt, oder Julian Bittner könnten optional Tempo und Level bei Spielerwechseln halten. Aber nichts dergleichen ist momentan möglich. „Es macht sich jetzt bemerkbar, dass elf Spieler fehlen – und da geht es nicht nur um Quantität“, betont Albl. Wollenberg indes sieht viel dem geringen Durchschnittsalter geschuldet. „Irgendwann muss der Knacks ja kommen, dann ist die Mentalität dahin.“ Die Blockade im Kopf wiegt bei bedeutenden Szenen schwer. Beim 0:1 stand die Defensive „viel zu hoch“, sodass sie nur noch hinterherlaufen konnte. Jörgs Hinausstellung wertete Wollenberg als jugendlichen Leichtsinn und Übereifer. „Er wollte ein Zeichen setzen, macht es aber ungeschickt.“

Was die Offensive betrifft, stellen sich die Gegner seit geraumer Zeit auf eine One-Man-Show ein. Getreu dem Werbeslogan: „Alles Müller, oder was?“ Wollenberg räumt ein, dass man Torgefahr über „individuelle Aktionen“ schaffen muss. Weil es an allen Ecken und Enden hapert: Stefan Durr scheint in einem Kreativitätsvakuum gefangen, Jonas Poniewaz und Jonas Schrimpf gewinnen als Vorbereiter über die Außen kaum mehr Zweikämpfe. „Das letzte gute Spiel der beiden war in Kempten – das ist einen Monat her“, betont Wollenberg. Zwar mit der Erläuterung, dass die bespielbaren Räume für beide signifikant geschrumpft sind, gleichwohl mit der Ansage, dann aber selbst Verantwortung und Kampfgeist an den Tag zu legen. „Vielleicht kommen sie damit nicht klar.“

Freilich gibt der Coach seine Youngster nicht auf. Alle hätten hohes Potenzial. „Ich hoffe, dass sie uns damit die Klasse halten.“ Für die aktuelle Trainingswoche hat Wollenberg Geschlossenheit als Motto ausgerufen. „Es gilt jetzt, die Mannschaft zusammen zu treiben, sie darf auf keinen Fall auseinander driften.“ Alltagsphysik im Training ist dagegen kaum mehr von Bedeutung. „Da kannst jetzt eh nichts mehr verändern.“