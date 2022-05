Karten statt Punkte gesammelt

Von: Oliver Rabuser

Symbolisch: Dem 1. FC helfen gegen Gersthofen oft nur unlautere Mittel. Hier foult Florian Langenegger, der später noch vom Platz fliegt, Ibrahim Neziri. © Oliver Rabuser

Ein Ausdruck von Hilflosigkeit: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen enttäuscht auf ganzer Linie beim TSV Gersthofen, verliert 0:2 und handelt sich zudem zwei Platzverweise ein. FC-Fans blutet das Herz angesichts dieses Auftritts.

Gersthofen – Die Gesichter der Spieler beim Weg zum Pausengetränk sprachen Bände. Viele Augenpaare schweiften ins Leere. Obgleich die schmucke Sportanlage am Augsburger Stadtrand über keinerlei Katakomben verfügt, war der Tunnelblick der FC-Kicker unübersehbar. Nicht jener, den man sich wünscht, weil auf die Sache fokussiert, als Schutz vor Ablenkung von außen.

Nein, diesen Blicken fehlte die Selbstüberzeugung, die Substanz für den Klassenerhalt. Ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Die Angst um den Ligaverbleib in der Landesliga hat sich nicht nur breit gemacht, sie hält das FC-Kollektiv fest umklammert. Insbesondere nach dieser 0:2-Pleite beim TSV Gersthofen.

Edelfan Adi Geiselhart hatte genug gesehen, als er zur Halbzeit den Heimweg antrat. „Zum ersten Mal, dass ich vorzeitig gehe.“ Eine unschöne Premiere nach Dekaden absoluter Vereinstreue. Doch sein FC-Herz blutete zu stark. Kurz schimpfte er noch über vier Trainer an der Seitenlinie, die seiner Einschätzung nach wesentliche Missstände nicht sehen, respektive anprangern möchten. Exemplarisch zog er die Standards heran, die Stefan Durr allesamt verpuffen ließ.

Es gab wenig, bei dem man Geiselhart hätte widersprechen können. Weder, dass die Außenverteidiger der Garmisch-Partenkirchner tendenziell keine und damit fehlbesetzt sind, noch dass Jonas Schrimpf seit einer gefühlten Ewigkeit kein Dribbling mehr gewonnen hat. „Es sind Kleinigkeiten, aber die summieren sich.“ Geiselharts Subjektivität war deckungsgleich mit neutralen Beobachtungen. Anfänglich war die Entschlossenheit nocherkennbar. Aber nur ein Malheur reichte, um alles in sich zusammenstürzen zu lassen. So wie das 1:0 der Gastgeber (11.). Ein Steckpass durch den linken Part der aufgerückten FC-Viererkette führte sogleich zu Auflösungserscheinungen. Naber kam nicht hinterher, die Innenverteidigung war unsortiert, sodass Niklas Kratzer mühelos einschieben konnte.

Näherten sich die Gäste doch mal dem TSV-Strafraum an, war das dem unermüdlichen Bemühen von Moritz Müller zuzuschreiben. Nach flinkem Einwurf und Doppelpass mit Naber verfehlte der Stürmer zunächst die lange Torecke, wenig später blieb ein starkes Dribbling fruchtlos, weil der Zielspieler ungeschickt eingelaufen war. Stichwort ungeschickt. Dieser Begriff wäre für Jakob Jörgs Blackout noch untertrieben. Jörg hätte Gegenspieler Sebastian Lux an der Seitenauslinie nur zu stellen brauchen, stattdessen grätschte er ihn mit dem Fuß auf Höhe des Sprunggelenks um – Platzverweis. Eine Szene als perfektes Sinnbild für das Nervenkostüm einiger FC-Kicker.

Den zweiten Tiefschlag erlitten die Werdenfelser nach gut einer Stunde. Müller setzte sich über Links durch, knallte den Ball aus spitzem Winkel an die Querlatte. Gersthofen nahm den Abpraller als Basis für den Gegenzug, umschiffte den Versuch einer Abseitsfalle an der Mittellinie und traf in Person von Neziri, der völlig verwaist vor Dave Salcher auftauchte, zum 2:0.

Ein spielerisch ambitionierter Gegner hätte mit den Garmisch-Partenkirchner vermutlich kurzen Prozess gemacht. So aber blieben zwei weitere Hinausstellungen – unter anderem Gelb-Rot für Florian Langenegger – die einzigen nennenswerten Szenen in einer ruppigen, teilweise sogar überhart geführten Flutlichtpartie.