Kein Befreiungsschlag bei Oster-Doppel

Von: Oliver Rabuser

Einziger Freudenmoment bei den zwei Oster-Heimspielen: Jonas Schrimpf (nicht im Bild) trifft gegen den SV Egg nach einem abgewehrten Eckball unhaltbar für Torwart Christoph Wassermann zum 1:1-Ausgleich. Moritz Müller (l.) und Florian Langenegger (3. v. l.) brauchen nicht mehr eingreifen. © rabuser

Nur ein Punkt von sechs möglichen: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen kann sich von den Abstiegsrängen der Fußball-Landesliga nicht lösen.

Garmisch-Partenkirchen – Die Lage bleibt angespannt. Fußball-Landesligist 1. FC Garmisch-Partenkirchen verpasst bei seinem Oster-Doppel den möglichen Befreiungsschlag im Abstiegsrennen. Beim Heimauftritt gegen den FV Illertissen verschlief die Elf von Hans Huber, Marcel Wollenberg und Florian Scheck den Start, lief deswegen fortwährend einem Rückstand hinterher. Im Nachholspiel gegen den SV Egg an der Günz gelang mit dem 1:1 immerhin ein Teilerfolg, der angesichts der frappierenden Passivität seitens der Allgäuer aber kein wirklicher Muntermacher war.

Dennoch wird Ruhe und Besonnenheit bei den Verantwortlichen als alternativlos eingeordnet. Interimscoach Wollenberg benennt noch einmal die Fakten: Man steht in der Tabelle ungünstig, weil „zu viele Fehler“ gemacht wurden. Gleichzeitig wäre es nicht förderlich, die Lautstärke bei kritischen Analysen hochzufahren. „Die Situation lastet auf den jungen Spielern.“

Der „Wolle“ muss es wissen. Er hat mit dem 1. FC über Jahre Höhen und Tiefen durchlebt. Das Engagement der Mannschaft stand gegen Egg außer Frage. Stefan Durr und Jonas Poniewaz hatten gleich zu Beginn vielversprechende Abschlüsse. Doch aus dem Nichts setzte es den Rückschlag. Die Gäste mit ihrem ersten Eckball und Maximilian Heinle mit dem Treffer ins Mark der Werdenfelser. Die allerdings steckten nicht zurück. Beinahe wirkte der Gegentreffer wie ein Angriff auf die Ehre der Kicker. Vier Eckbälle en bloc erarbeitete sich die Gastgeber, bis der Ball einen Zielspieler fand. Jonas Schrimpf traf aus dem Hinterhalt unhaltbar in die rechte Torecke zum 1:1.

Ab sofort übernahmen die Platzherren die Spielkontrolle. Egg, das ohne diverse Stammkräfte antreten musste, verschanzte sich in der eigenen Hälfte, ohne weiterhin erkennbar zum Geschehen beizutragen. Doch fehlten dem 1. FC die zündenden Ideen, der letzte Pass, ein Überraschungsmoment. Aber auch in diesem Fall zieht Wollenberg nur das Positive heraus. „Es ist besser, wir spielen eine Mannschaft her und nur 1:1, als wenn wir Scheiße spielen würden.“

Taten sie nicht. Allein die Angriffsversuche waren meist zu statisch. Moritz Müller zielte im zweiten Abschnitt einmal daneben, das andere Mal zu hoch. Noch besser war die Chance von Jakob Jörg, dem der Ball unverhofft vor die Füße sprang. Beim Abschluss aus kurzer Distanz fehlte ihm aber die nötige Konsequenz.

Ein Dreier wäre mit Blick auf die Duelle mit den drei Schwergewichten Gilching, Sonthofen und Nördlingen wichtig gewesen. Wollenberg aber wählt bewusst eine pragmatische Wertung: „Wir müssen zufrieden sein. Das, was wir haben, kann uns keiner mehr nehmen.“ Drei Euro ins Phrasenschwein.

Zwei Tage zuvor haben sich die FC-Kicker früh eine gewaltige Hypothek auferlegt. Nach nur fünf Minuten lagen sie mit 0:2 im Rückstand. „Wir waren nicht wirklich wach“, räumt Hans Huber ein. Ein absolutes Ärgernis, da immer wieder drauf hingewiesen wird, die Konzentration auf ein Spiel bereits beim Aufwärmen auf volle Leistung hochzufahren. Stefan Durr verkürzte nach einem Vergehen an Jonas Schrimpf per Foulelfmeter und verhalf dem 1. FC dadurch besser ins Geschehen.

Noch vor der Pause – ebenfalls durch einen Strafstoß – folgte der nächste Rückschlag. Christoph Schmitt hatte einen ballfernen Gegenspieler an den Hacken touchiert. Doch das 1:3 steckten die Platzherren relativ gut weg. Huber beobachtete eine „bessere Körpersprache“. Abermals verkürzte Durr mit einem direkt verwandelten Freistoß. Danach stand nach einem Foul am Kapitän ein weiterer Elfmeter zur Debatte, vergab zudem Julian Bittner eine gute Möglichkeit, ehe der FV Illertissen II kurz vor Spielende alles klar machte.

„Wir hatten das Heft in der Hand, hätten uns aber cleverer anstellen können“, lautet das Fazit des bedienten Trainers.