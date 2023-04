Keinen unnötigen Joker verschwenden - 1. FC will Aufstieg frühestmöglich klar machen

Von: Oliver Rabuser

Taktischer Schachzug? Selvedin Mesanovic (Mitte) könnte im Gastspiel des 1. FC Garmisch-Partenkirchen bei Schlusslicht Großhadern als zweite Spitze neben Moritz Müller auflaufen. Foto: Rabuser © Rabuser

Der FC Garmisch-Partenkirchen führt weiterhin die Bezirksliga Süd an. gegen den Tabellenletzten aus Großhadern will sich der Favorit keinen Fehler erlauben.

Garmisch-Partenkirchen – Bei drei verbleibenden Heimspielen und der gleichen Zahl an Auswärtspartien steht fest: Es geht ans Eingemachte in der Fußball-Bezirksliga. An der Tabellenspitze blickt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen weiterhin mit ungetrübtem Sichtfeld auf mögliche Aufstiegsfreuden Ende Mai. Zwei Ausrutscher könnte sich das Team leisten, ohne dass Gefahr vonseiten der unmittelbaren Konkurrenz droht.

Joker, die man allenfalls im absoluten Notfall ziehen möchte, nicht aber im Zuge eines Gastspiels beim abgeschlagenen Schlusslicht der Tabelle.

„Wir wollen die nötigen Siege möglichst schnell einfahren, um nicht auf andere schauen zu müssen“, betont Florian Heringer vor der Begegnung mit dem TSV Großhadern an diesem Sonntag (15 Uhr). Wo diese Joker im Eventualfall einzusetzen sind, weiß der Coach hingegen nur zu genau. Seiner Meinung beinhaltet das Restprogramm noch zwei Matches mit denkbarem Konfliktpotenzial: das Gastspiel in Bad Heilbrunn, sowie der Schlussakkord beim FC Penzberg. Rechenspiele, wie man sie aus Prinzip nicht durchdenken sollte, die aber natürlich im Hinterkopf schlummern.

Beim Bayernligisten der 1980er-Jahre ist fraglos kein Punktverlust eingeplant. Heringer erwartet jedoch einen Gegner, der ob der aussichtslosen Positionierung im Abstiegskampf „ohne Druck und befreit aufspielen“ kann. Sein Team hingegen sieht er „unter Zugzwang“, den nächsten Dreier einzufahren, wobei er auf die bisher unumstößliche Verlässlichkeit der FC-Elf setzt. „Und wir werden diesen Dreier auch holen“, stellt er klar. Den exakten Matchplan wird er erst nach Sichtung des Spielfeldes bekannt geben. Vergangenen Donnerstag empfing der TSV den SV Raisting (1:1) zum Nachholspiel auf der Bezirkssportanlage am Hedernfeld. Primär, weil die nostalgische Anlage an der Heiglhofstraße über keinerlei Kunstlichtquellen verfügt.

Großartige Umstellungen sind beim 1. FC aber ohnehin nicht vorgesehen. Es geht höchstens um die Frage, in welchen Bereichen des Platzes Presssingmomente erwünscht sind. Vielleicht auch um einen zweiten Stoßstürmer an der Seite von Moritz Müller. Selvedin Mesanovic wäre der aussichtsreichste Kandidat. Schließlich ist die Defensive der Schwachpunkt der Gastgeber – 80 Gegentore in 24 Partien. Den gegnerischen Kasten treffen die Haderner indes regelmäßig, weswegen sie Heringer erst gar nicht in die gefährlichen Zonen vorstoßen lassen möchte. Wichtig sei einzig der scharfe Fokus auf eine vermeintlich einfach zu lösende Aufgabe. „Wir müssen dieses Spiel richtig und ernsthaft angehen“, fordert der Coach.

Daneben wünscht sich der 38-Jährige wieder mehr Akzente, wenn es darum geht, die eigenen Angreifer aussichtsreich in Szene zu setzen. „Aber das kommt jetzt mit den besseren Plätzen automatisch wieder“, ist er überzeugt. Personell bleibt’s beim Stand der Vorwoche. Einzig Florian Adlwärth ergänzt als Urlaubsrückkehrer den Kader um eine Option. (or)